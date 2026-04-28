Fallo de la Corte Suprema: una empresa láctea le ganó una demanda a la provincia de Buenos Aires

Señaló que liquidó el impuesto en cuestión correspondiente al período fiscal 2016 -excepto los meses de enero y 1abril- utilizando la alícuota del 1,75%, de conformidad con el tratamiento dispuesto por el artículo 27 de la ley impositiva 14.808. Y detalló que la provincia ajustó la alícuota declarada a la general del 4% prevista en el artículo 21, inciso c, de dicha ley, a través de la disposición 5028/2022 dictada por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires y excluyó a la firma de la aplicación de la alícuota reducida prevista para los contribuyentes con establecimiento productivo ubicado en la Provincia de Buenos Aires. Cuando se presentó entonces ante el organismo impositivo provincial, se le informó: “…conforme lo informado por el contribuyente (…), el establecimiento industrial de la firma se encuentra ubicado en provincia de Santa Fe, por lo que corresponde aplicar la alícuota del cuatro por ciento (4%)…”.