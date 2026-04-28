Un enigmático castillo en medio de la selva: esta fortaleza es única en el Norte argentino

De legado familiar a refugio turístico

La vida de Bartoletti fue tan ecléctica como su propiedad. Fue un próspero comerciante, dueño de armerías, ferreterías y hasta un conventillo donde solía perdonar la renta a los inmigrantes con dificultades. Su final, sin embargo, fue repentino: tras un viaje a Buenos Aires en 1953, una intoxicación alimentaria terminó con su vida a los 88 años, dejando el castillo en manos de su hijo Luis. Este lo alquiló en diversas oportunidades hasta que se convirtió, finalmente, en el hotel actual donde los viajeros pueden sumergirse en una experiencia donde el tiempo parece detenido.