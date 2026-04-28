Fórmula 1: qué cambia desde el GP de Miami y cómo impactará en Franco Colapinto

El Gran Premio de Miami marcará mucho más que una nueva fecha en el calendario: será, en los hechos, el primer gran ajuste fino de la reglamentación técnica 2026. Después de apenas tres carreras, la FIA decidió intervenir con un paquete de cambios que, sin alterar la filosofía general, apunta a corregir desvíos que empezaban a incomodar tanto a pilotos como a equipos.