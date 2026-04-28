Fórmula 1: qué cambia desde el GP de Miami y cómo impactará en Franco Colapinto

Resumen para apurados
- La FIA implementará ajustes técnicos en la Fórmula 1 desde el GP de Miami para recalibrar la gestión de energía y mejorar la seguridad tras analizar las primeras carreras del año.
- Las medidas reducen la recuperación de energía para limitar el 'lift-and-coast', priorizando el manejo sobre la gestión de batería y evitando riesgos en los adelantamientos.
- Franco Colapinto deberá adaptar su conducción a estas reglas en Miami. El cambio busca carreras más puras y seguras, redefiniendo el equilibrio entre tecnología y talento humano.
El Gran Premio de Miami marcará mucho más que una nueva fecha en el calendario: será, en los hechos, el primer gran ajuste fino de la reglamentación técnica 2026. Después de apenas tres carreras, la FIA decidió intervenir con un paquete de cambios que, sin alterar la filosofía general, apunta a corregir desvíos que empezaban a incomodar tanto a pilotos como a equipos.
La clave está en entender el espíritu de estas modificaciones: no son una revolución, sino una recalibración. Como sintetizó Nikolas Tombazis (ingeniero y diseñador de automovilismo), el “paciente” no estaba en terapia intensiva, pero sí necesitaba ajustes. Y esos ajustes tienen un impacto concreto en tres áreas: la clasificación, los duelos en pista y la seguridad.
Una Fórmula 1 menos dependiente de la batería
El reglamento 2026 puso a la energía eléctrica en el centro de la escena, con una división 50/50 entre motor térmico y eléctrico. Pero esa apuesta generó un efecto no deseado: la gestión energética empezó a condicionar demasiado el manejo.
En circuitos como Suzuka, los pilotos se vieron obligados a transformar curvas en zonas de recarga. El famoso lift-and-coast -levantar el pie antes de frenar- y el super clipping se volvieron protagonistas. El resultado: vueltas menos “al límite” y más administradas.
A partir de Miami, la FIA busca cambiar esa lógica. La reducción del límite de recuperación de energía de 8 a 7 megajulios en clasificación apunta directamente a eso: menos energía disponible implica menos necesidad de recargar de forma artificial.
Paradójicamente, esto hará los autos más lentos -se estima una pérdida cercana al segundo por vuelta- pero también más “puros” desde el manejo. El piloto tendrá que concentrarse menos en la batería y más en exprimir el auto.
En paralelo, el aumento del super clipping de 250 a 350 kW parece contradictorio, pero no lo es: al ser más eficiente, se utilizará menos tiempo. La FIA calcula que pasará de ocupar hasta ocho segundos por vuelta a apenas dos o cuatro.
Clasificación: volver al límite
Uno de los objetivos centrales del paquete es recuperar la esencia de la clasificación. Con menos recuperación disponible, la energía se redistribuye mejor a lo largo de la vuelta. Esto genera dos consecuencias técnicas importantes: menor caída brusca de velocidad al final de las rectas. Y mayor velocidad al llegar a la frenada, pese a tener menor velocidad punta.
Es un cambio sutil pero relevante. La vuelta deja de ser una suma de microdecisiones energéticas para volver a depender más del ritmo y la precisión.
Según simulaciones de McLaren, el impacto será de apenas dos o tres décimas por giro en muchos circuitos. Pero en términos de espectáculo, puede ser mucho más significativo.
La clasificación vuelve a premiar al piloto que arriesga, no al que mejor administra.
Menos “efecto yo-yo” en carrera
Si la clasificación era el foco inicial, el accidente de Oliver Bearman en Suzuka cambió la prioridad. La FIA puso el ojo en las diferencias de velocidad en los duelos.
El problema era claro: dos autos podían tener niveles de energía muy distintos en un mismo punto del circuito. Eso generaba diferencias de velocidad abruptas y, en algunos casos, peligrosas.
La solución llega con una lógica simple: limitar la potencia eléctrica en sectores donde no hay zonas claras de adelantamiento. En rectas: se mantienen los 350 kW. En zonas reviradas: se reduce a 250 kW.
A esto se suma una limitación en el boost, que ya no permitirá picos bruscos de potencia. El objetivo es suavizar las diferencias y evitar maniobras impredecibles.
El efecto inmediato será una reconfiguración de los adelantamientos. Habrá menos sobrepasos “improvisados” en lugares inusuales y más en zonas tradicionales.
Seguridad: la otra gran prioridad
El paquete también incluye medidas específicas de seguridad. La más novedosa es el sistema de detección de baja potencia en la largada.
Si un auto tiene una aceleración anormalmente baja al soltar el embrague, el sistema activará automáticamente el MGU-K para garantizar que avance. No mejora la performance, pero reduce el riesgo de accidentes en la salida.
Además, se introducirán pruebas con nuevas luces de advertencia y ajustes para condiciones de lluvia, como el aumento de temperatura en mantas térmicas.
Son cambios menos visibles, pero clave en un contexto donde las velocidades siguen en aumento.
Qué significa para Colapinto
Para Franco Colapinto, el contexto tiene un condimento extra. El argentino llegará a Miami sin experiencia previa en el circuito, pero con 30 minutos adicionales de práctica gracias a la extensión del único entrenamiento.
Ese tiempo puede ser clave para adaptarse no solo al trazado, sino también a un reglamento que exige reaprender ciertos hábitos de conducción.
En un escenario donde la gestión energética cambia y la clasificación vuelve a ser más exigente, la capacidad de adaptación será determinante.
El GP de Miami no redefinirá la temporada, pero sí marcará un antes y un después en cómo se interpreta este reglamento.