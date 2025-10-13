Cuánto dinero y trabajo genera el negocio del delivery en la Argentina

Las aplicaciones Rappi y PedidosYa concentran la mayor parte del negocio. Ambas extendieron su alcance más allá del envío de comidas, incorporando la entrega de productos de limpieza, bebidas y artículos de farmacia. Durante la pandemia, el delivery fue declarado actividad esencial, lo que aceleró su crecimiento y multiplicó el número de repartidores. Hoy el sector emplea a unas 160.000 personas, consolidándose como una de las principales fuentes de ingresos en un mercado laboral marcado por la informalidad y el desempleo.