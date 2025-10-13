Secciones
EconomíaNoticias económicas

Cuánto dinero y trabajo genera el negocio del delivery en la Argentina

Un estudio de Page Manager reveló que el país es el tercer mercado de reparto más importante de la región, por detrás de Brasil y México.

MERCADO LABORAL. El delivery se consolidó como una fuente de ingreso para miles de personas y uno de los sectores que más creció tras la pandemia. MERCADO LABORAL. El delivery se consolidó como una fuente de ingreso para miles de personas y uno de los sectores que más creció tras la pandemia. / GOOGLE
Hace 1 Hs

Lo que comenzó como una changa o una forma de generar un ingreso extra se convirtió en un fenómeno económico y social. En la Argentina, el negocio del delivery (entrega a domicilio) dejó de ser una alternativa temporal para transformarse en una de las principales formas de consumo dentro del sector gastronómico.

Según datos de Page Manager, los pedidos de comida y productos básicos generaron ingresos por U$S 1.860 millones en 2024, cifra que ubica al país como el tercer mercado más importante de la región detrás de Brasil (U$S 8.400 millones) y de México (U$S 2.530 millones).

Las aplicaciones Rappi y PedidosYa concentran la mayor parte del negocio. Ambas extendieron su alcance más allá del envío de comidas, incorporando la entrega de productos de limpieza, bebidas y artículos de farmacia. Durante la pandemia, el delivery fue declarado actividad esencial, lo que aceleró su crecimiento y multiplicó el número de repartidores. Hoy el sector emplea a unas 160.000 personas, consolidándose como una de las principales fuentes de ingresos en un mercado laboral marcado por la informalidad y el desempleo.

El perfil de los trabajadores

Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) junto con WorkerTech y Civic House analizó las condiciones del trabajo de reparto en la Argentina. Según el informe, sólo el 10% de los repartidores trabaja de manera full time, realizando más de 300 pedidos por mes. El resto lo hace de forma esporádica, sin contrato ni acceso a derechos laborales básicos.

Los ingresos también varían según el nivel de dedicación y el medio de transporte. Quienes trabajan a tiempo completo pueden superar el salario promedio de un empleado registrado, mientras que la mayoría apenas cubre sus gastos. La investigación revela que el 61,3% de los ingresos proviene de los pedidos completados y el 19,3% de las propinas, lo que evidencia la dependencia del comportamiento de los clientes.

El perfil laboral cambió en los últimos años: los jóvenes de 18 a 24 años pasaron de representar el 24% al 33% de los repartidores. El 80% son varones, lo que refleja un patrón de trabajo flexible pero precario.

Impacto económico y nuevos hábitos

El crecimiento del delivery está directamente vinculado al cambio de consumo. Una encuesta de Kantar Insights mostró que el 76% de los argentinos redujo las salidas a comer afuera por los altos precios. En paralelo, la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (Ahrcc) registró una caída del 20% en el consumo gastronómico, con descensos superiores al 40% en locales de gama media y alta.

Frente a esa baja, muchos restaurantes encontraron en el delivery una herramienta para sostener la actividad. Promociones, descuentos y pagos electrónicos ayudaron a mantener empleos y recuperar clientes.

El auge también repercutió en la venta de motocicletas: según la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara), se proyecta un total anual cercano a 600.000 unidades vendidas, impulsado por el uso laboral. La Honda Wave 110 lidera el mercado, seguida por Gilera Smash y Keller KN110-8, modelos preferidos por su bajo costo de mantenimiento.

Un fenómeno que redefine el trabajo urbano

El delivery cumple hoy un doble rol: es una fuente de ingresos para miles de trabajadores y una pieza estructural del consumo. Sin embargo, la falta de regulación y de cobertura ante accidentes continúa siendo un desafío.

Mientras tanto, el sector sigue creciendo y genera nuevas oportunidades para jóvenes que buscan independencia económica en un contexto de crisis.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas ArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Carlos Melconian advirtió que el acuerdo con Estados Unidos “solo alarga la vida del mercado cambiario”

Carlos Melconian advirtió que el acuerdo con Estados Unidos “solo alarga la vida del mercado cambiario”

Kristalina Georgieva advirtió que tal vez este sea el último programa de la Argentina con el FMI

Kristalina Georgieva advirtió que "tal vez este sea el último programa de la Argentina con el FMI"

El día que Estados Unidos “atesoró” moneda argentina

El día que Estados Unidos “atesoró” moneda argentina

El salvataje para Argentina: cuatro puntos clave para estabilizar el mercado cambiario

El salvataje para Argentina: cuatro puntos clave para estabilizar el mercado cambiario

Déficit comercial con Brasil: Argentina acumula saldo negativo de U$S4.720 millones en 2025

Déficit comercial con Brasil: Argentina acumula saldo negativo de U$S4.720 millones en 2025

Lo más popular
Caso Alberdi: Sandra Figueroa pidió licencia como legisladora
1

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pidió licencia como legisladora

Javier Milei, en la víspera del encuentro con Donald Trump: “Nos van a salir dólares por las orejas”
2

Javier Milei, en la víspera del encuentro con Donald Trump: “Nos van a salir dólares por las orejas”

San Martín en crisis: la comisión directiva llamará a elecciones
3

San Martín en crisis: la comisión directiva llamará a elecciones

“Tucumán Debate”: seis candidatos cruzan hoy sus ideas en LG Play
4

“Tucumán Debate”: seis candidatos cruzan hoy sus ideas en LG Play

La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza
5

La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza

En Tucumán, el IPLA clausuró cuatro fiestas de estudiantes secundarios por venta ilegal de alcohol
6

En Tucumán, el IPLA clausuró cuatro fiestas de estudiantes secundarios por venta ilegal de alcohol

Más Noticias
“Tucumán Debate”: seis candidatos cruzan hoy sus ideas en LG Play

“Tucumán Debate”: seis candidatos cruzan hoy sus ideas en LG Play

San Martín en crisis: la comisión directiva llamará a elecciones

San Martín en crisis: la comisión directiva llamará a elecciones

Javier Milei, en la víspera del encuentro con Donald Trump: “Nos van a salir dólares por las orejas”

Javier Milei, en la víspera del encuentro con Donald Trump: “Nos van a salir dólares por las orejas”

Final de La Voz Argentina 2025: cuándo se conoce al ganador y a qué hora será el anuncio

Final de La Voz Argentina 2025: cuándo se conoce al ganador y a qué hora será el anuncio

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pidió licencia como legisladora

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pidió licencia como legisladora

Habrá fin de semana largo de cuatro días: qué feriado adelantó el Gobierno y por qué

Habrá fin de semana largo de cuatro días: qué feriado adelantó el Gobierno y por qué

¿Qué es la convertibilidad? Un economista aseguró que Milei anunciaría un plan próximamente

¿Qué es la convertibilidad? Un economista aseguró que Milei anunciaría un plan próximamente

La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza

La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza

Comentarios