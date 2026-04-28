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El streamer Spreen completó el álbum del Mundial en tiempo récord: 18 horas y una inversión millonaria en figuritas

El reconocido creador de contenido se dispuso a completar el álbum en menos de 24 horas y transmitió todo por la plataforma Kick.

Spreen completó el álbum del Mundial en tiempo récord. Spreen completó el álbum del Mundial en tiempo récord. (Fotos: Spreen en X / @elcancillercom en X)
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El streamer santafesino Spreen completó el álbum del Mundial 2026 en 18 horas tras una transmisión en Kick, logrando ser uno de los primeros en Argentina en finalizar la colección.
  • Invirtió $4 millones en 14.000 paquetes comprados en Uruguay antes del estreno local. Abrió unos 800 sobres para hallar las 980 láminas, incluyendo el cromo de Lionel Messi.
  • Este hito refuerza la tendencia de grandes creadores de contenido liderando eventos de nicho. La acción generó alta expectativa previa al lanzamiento oficial de Panini en el país.
Resumen generado con IA

Para Iván Buhajeruk —más conocido como Spreen— el proceso de encontrar la pieza más codiciada por todos los coleccionistas fue bastante rápido. El reconocido creador de contenido compró 14 mil paquetes de láminas y se dispuso a terminar el álbum de la Copa Mundial de Fútbol en un tiempo récord. Después de 18 horas seguidas de transmisión, el santafesino se convirtió en uno de los primeros de la región en finalizar la colección y, sobre todo, en encontrar el esquivo cromo de Lionel Messi entre los sobres.

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El joven oriundo de Santa Fe se propuso completar el compendio del Mundial en menos de 24 horas y, para demostrar la ejecución exitosa de su plan, realizó una transmisión en vivo por Kick que duró 18 horas. Por todo ese tiempo se dedicó a la tarea mecánica de romper, abrir, celebrar o descartar los stickers hasta ser uno de los primeros en la Argentina en completar el set.

La figurita "más difícil" en tiempo récord 

Para lograr su propósito, Spreen adquirió 14 mil paquetes de cromos en Uruguay, donde ya se lanzó la obra, y luego, a las 16 horas de este lunes inició su directo en Kick. Para las 10 horas de esta mañana de martes, el influencer había completado su álbum. En todo ese proceso y a diferencia de lo que muchos creerían, la figurita “más difícil” no fue la de Messi, sino la del uruguayo Maximiliano Araújo.

Sin embargo, uno de los momentos de mayor repercusión y celebración fue cuando salió el capitán de la Selección Argentina. Eso ocurrió un poco más tarde: a las tres horas y aproximadamente en el sobre 500, se asomó detrás de la estampa del curazoleño Leandro Bacuna el cromo del astro mundial. "¡Leo Messi! ¡Sí! ¡El Diez! ¡El capitán! Me acaba de salir Lionel Andrés Messi, gente", celebró. “Me salieron como cinco figus de Messi y no me sale Maxi Araújo”, se quejó un rato antes de finalizar la colección.

Una inversión millonaria 

Spreen gastó algo más de $4 millones para comprar los dos mil paquetes de figuritas, aunque abrió muchos menos sobres. Para obtener las 980 figus que tiene el álbum, necesitó de 800 sobres (7 figuritas en cada uno), lo que equivale a $1.600.000 si cada paquete cuesta dos mil pesos.

El streamer completó la colección con más de 10.000 espectadores en simultáneo. Los cromos todavía no salieron en Argentina, ya que el lanzamiento oficial de Panini es el 30 de abril, por lo que el joven los consiguió en Uruguay antes de tiempo. El álbum del Mundial 2026 tiene 112 páginas y 980 espacios, e implica una hazaña de largos intercambios, aunque la figura de internet logró acortar el plazo en unas mínimas 18 horas.

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