El streamer Spreen completó el álbum del Mundial en tiempo récord: 18 horas y una inversión millonaria en figuritas

Para Iván Buhajeruk —más conocido como Spreen— el proceso de encontrar la pieza más codiciada por todos los coleccionistas fue bastante rápido. El reconocido creador de contenido compró 14 mil paquetes de láminas y se dispuso a terminar el álbum de la Copa Mundial de Fútbol en un tiempo récord. Después de 18 horas seguidas de transmisión, el santafesino se convirtió en uno de los primeros de la región en finalizar la colección y, sobre todo, en encontrar el esquivo cromo de Lionel Messi entre los sobres.