Refuerzan la seguridad en la distribución de figuritas del Mundial: cuándo salen, precios y cómo será el nuevo álbum
Con el lanzamiento cada vez más cerca, crece la expectativa por el álbum del Mundial 2026. Habrá más stock, operativos de seguridad en la distribución y novedades en la colección para evitar los faltantes que marcaron la edición anterior.
Resumen para apurados
- Panini lanzará el álbum del Mundial 2026 el 30 de abril en Argentina. Incluirá a 48 selecciones y 980 figuritas, con operativos de seguridad para garantizar el abastecimiento total.
- La logística, a cargo de New Rita, incluirá custodia policial para prevenir robos. El álbum de 112 páginas tendrá versiones de tapa dura y blanda con sobres de siete unidades cada uno.
- Tras el caos de 2022, la empresa busca batir récords de ventas y asegurar la llegada del producto a todo el país, manteniendo el ritual cultural de coleccionismo en Argentina.
La cuenta regresiva ya empezó y la ansiedad crece en todo el país. La empresa Panini confirmó que el próximo 30 de abril saldrán a la venta el álbum y las figuritas del Mundial 2026, en lo que promete ser la colección más ambiciosa de su historia. Tras la experiencia caótica de 2022, aseguran que este año habrá mayor stock, mejor distribución y un fuerte operativo de seguridad para evitar robos y desabastecimiento.
En kioscos y comercios, la expectativa se siente desde hace semanas. Muchos vendedores ya reciben consultas diarias de chicos y familias que buscan adelantarse al lanzamiento. La demanda anticipada, impulsada por el entusiasmo que genera la Selección Argentina y sus figuras, anticipa un escenario de alto consumo desde el primer día.
Cómo será el álbum del Mundial 2026
La nueva edición tendrá 112 páginas e incluirá a las 48 selecciones que participarán del torneo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá. En total, habrá 980 figuritas, muy por encima de las 650 que tuvo la colección de Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.
Cada sobre contendrá siete stickers, mientras que el álbum tendrá versiones de tapa blanda y tapa dura, además de una edición especial que la compañía aún mantiene en secreto. Aunque los precios oficiales se conocerán el día del lanzamiento, en el mercado ya estiman valores cercanos a los $2.000 por sobre y $15.000 el álbum base.
Más producción y logística reforzada
Luego del faltante generalizado que obligó incluso a la intervención del Estado en 2022, desde la empresa aseguran que realizaron ajustes clave en la cadena de suministro. El objetivo es claro: evitar que se repita la escasez que dejó a miles de coleccionistas sin figuritas durante semanas.
La distribución estará a cargo de la firma logística New Rita, que implementará custodia en los traslados para prevenir robos, un problema que afectó entregas en ediciones anteriores. Según indicaron, se desplegarán operativos especiales para garantizar que el producto llegue en tiempo y forma a todo el país.
Dónde comprar las figuritas
Los puntos de venta principales volverán a ser los kioscos, aunque también habrá presencia en supermercados y plataformas digitales oficiales. Desde la empresa remarcan que no existe preventa habilitada y recomiendan comprar únicamente en canales autorizados para evitar estafas o productos falsificados.
El fenómeno que no se detiene
Desde hace décadas, Panini tiene la licencia oficial de la FIFA para producir el álbum del Mundial, y cada edición se convierte en un fenómeno cultural. El desafío de completar la colección, intercambiar figuritas y conseguir las más buscadas sigue siendo parte del ritual.
De cara a 2026, la compañía apuesta a superar todos los récords. Con más equipos, más figuritas y una demanda que promete ser masiva, el gran objetivo será que esta vez nadie se quede sin jugar.