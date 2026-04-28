Refuerzan la seguridad en la distribución de figuritas del Mundial: cuándo salen, precios y cómo será el nuevo álbum

La cuenta regresiva ya empezó y la ansiedad crece en todo el país. La empresa Panini confirmó que el próximo 30 de abril saldrán a la venta el álbum y las figuritas del Mundial 2026, en lo que promete ser la colección más ambiciosa de su historia. Tras la experiencia caótica de 2022, aseguran que este año habrá mayor stock, mejor distribución y un fuerte operativo de seguridad para evitar robos y desabastecimiento.