Cuántas figuritas tiene el álbum del Mundial 2026

Los grandes ausentes son Lisandro Martínez y Thiago Almada. El defensor de Manchester United es valorado por el cuerpo técnico, pero las lesiones graves y recurrentes no le permitieron tener continuidad en Manchester United en el último tiempo y su presencia en la Copa del Mundo es una incógnita. El mediocampista de Atlético de Madrid, por su parte, no solo sería citado, sino que también se perfila como titular en el comienzo del certamen ecuménico, pero no está en el álbum de la Copa del Mundo.