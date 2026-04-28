Cómo ver PSG vs Bayern Múnich: hora y TV de la semifinal de la Champions League

Un cruce de alto impacto

El Bayern llega con una racha destacada y un gran poder ofensivo, con cifras que lo posicionan entre los equipos más goleadores de la temporada. PSG, en tanto, buscará hacerse fuerte de local para sacar ventaja en una serie que promete ser muy pareja. El ganador se enfrentará en la final al vencedor de la llave entre Atlético de Madrid y Arsenal.