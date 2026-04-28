Cómo ver PSG vs Bayern Múnich: hora y TV de la semifinal de la Champions League

Resumen para apurados
- PSG y Bayern Múnich juegan este martes a las 16:00 por la semifinal de la Champions League. El campeón recibe al gigante alemán en un duelo clave por el pase a la gran final.
- Con transmisión de Fox Sports y Disney+, el cruce mide al vigente campeón contra el equipo más goleador. Los técnicos Luis Enrique y Kompany dispondrán de sus mejores figuras.
- El vencedor definirá el título contra el ganador de la llave Atlético de Madrid-Arsenal. Este duelo es visto como una final anticipada que marcará el rumbo del fútbol europeo.
PSG y Bayern Múnich protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la temporada cuando se enfrenten por las semifinales de la Champions League. El encuentro se jugará este martes desde las 16 y se podrá ver por Fox Sports y Disney+.
El cruce enfrenta al actual campeón del certamen con uno de los equipos más fuertes del continente, en un partido que muchos consideran como una final anticipada. Ambos llegan en gran nivel y con planteles de jerarquía.
En la previa, el entrenador del conjunto francés, Luis Enrique, destacó la importancia del desafío. "Estamos preparados para jugar esta semifinal ante el mejor equipo de Europa, pero somos los vigentes campeones y queremos seguir siéndolo", aseguró.
Por su parte, el DT del equipo alemán, Vincent Kompany, también valoró la magnitud del encuentro. "El PSG es un reto enorme, el reto más grande posible, pero nos gustan los desafíos", afirmó en conferencia.
Un cruce de alto impacto
El Bayern llega con una racha destacada y un gran poder ofensivo, con cifras que lo posicionan entre los equipos más goleadores de la temporada. PSG, en tanto, buscará hacerse fuerte de local para sacar ventaja en una serie que promete ser muy pareja. El ganador se enfrentará en la final al vencedor de la llave entre Atlético de Madrid y Arsenal.
Probables formaciones
PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho y Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha y Neves; Doué, Dembélé y Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.
Bayern Múnich: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah y Laimer; Kimmich y Pavlovic; Olise, Musiala y Díaz; Kane. DT: Vicent Company.