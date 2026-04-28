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La AFA confirmó el cronograma de la fecha 9 que definirá los cruces de playoffs del Torneo Apertura

La última jornada de la fase regular se jugará entre sábado y lunes y definirá los clasificados.

La AFA confirmó el cronograma de la fecha 9 que definirá los cruces de playoffs del Torneo Apertura
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La AFA confirmó el cronograma de la fecha 9 del Torneo Apertura, que se jugará del 2 al 4 de mayo en Argentina para definir los clasificados y los cruces de los próximos playoffs.
  • Esta jornada, clave para siete equipos que buscan el pase a octavos, fue postergada en marzo tras un paro de clubes generado por un conflicto institucional con las autoridades.
  • La definición de la fase regular marcará el camino hacia el título. Cruces como San Lorenzo-Independiente y Racing-Huracán determinarán la competitividad de las llaves finales.
Resumen generado con IA

La AFA confirmó el cronograma de la reprogramación de la fecha 9 del torneo Apertura, que había sido postergada en marzo. Se trata de la última jornada de la fase regular, en la que se definirán los clasificados y los cruces de los playoffs.

La actividad comenzará el sábado 2 de mayo y se extenderá hasta el lunes 4, ya que el viernes no habrá partidos por el Día del Trabajador. En total, siete equipos buscarán meterse en los octavos de final en una definición que promete ser muy ajustada.

Entre los encuentros destacados aparece el cruce entre San Lorenzo e Independiente, clave para la Zona A. Además, Racing tendrá una parada exigente frente a Huracán en la Zona B, en lo que será una de sus últimas oportunidades para avanzar de fase.

La fecha había sido suspendida originalmente por un paro impulsado por los clubes en medio de un conflicto institucional que involucró a las máximas autoridades del fútbol argentino.

El cronograma completo de la fecha 9

Sábado 2 de mayo
14 | Barracas Central vs. Banfield (zona B)
14.30 | Lanús vs. Deportivo Riestra (zona A)
16.15 | Central Córdoba vs. Boca (zona A)
18.45 | San Lorenzo vs. Independiente (zona A)
18.45 | Unión vs. Talleres (zona A)
21.15 | Platense vs. Estudiantes (zona A)

Domingo 3 de mayo
13.30 | Aldosivi vs. Ind. Rivadavia (zona B)
16 | Rosario Central vs. Tigre (zona B)
16 | Racing vs. Huracán (zona B)
16 | Gimnasia vs. Argentinos (zona B)
16 | Belgrano vs. Sarmiento (zona B)
18.30 | River vs. Atlético (zona B)

Lunes 4 de mayo
17 | Gimnasia (Mza.) vs. Defensa y Justicia (zona A)
19.15 | Vélez vs. Newell’s (zona A)
21.30 | Estudiantes (RC) vs. Instituto (Interzonal)

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