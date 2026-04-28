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El gesto de Juan Román Riquelme con Neymar en la previa del partido de Santos frente a San Lorenzo

El presidente de Boca le hizo llegar un obsequio especial al crack brasileño en la antesala del duelo por la Copa Sudamericana.

El gesto de Juan Román Riquelme con Neymar en la previa del partido de Santos frente a San Lorenzo
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Juan Román Riquelme envió dos camisetas de Boca a Neymar mientras Santos entrenaba en La Bombonera previo al duelo ante San Lorenzo por la Copa Sudamericana en Buenos Aires.
  • El presidente de Boca gestionó el obsequio mientras estaba en Brasil. Neymar posó con las prendas y se reencontró con Ander Herrera en la práctica previa al duelo por Sudamericana.
  • El gesto refuerza el vínculo institucional entre clubes y destaca el peso de figuras globales. El duelo ante San Lorenzo será determinante para la clasificación en el Grupo D.
Resumen generado con IA

Santos se entrenó en La Bombonera en la previa del partido ante San Lorenzo por la Copa Sudamericana y una de las imágenes más destacadas de la jornada tuvo como protagonista a Neymar, quien recibió un regalo especial de Juan Román Riquelme.

El presidente de Boca no estuvo presente en el estadio, ya que viajó a Brasil para acompañar al “Xeneize” en su compromiso ante Cruzeiro por la Copa Libertadores. Sin embargo, decidió tener un gesto con el futbolista brasileño y le envió un obsequio particular.

Riquelme hizo llegar dos camisetas de Boca: una con el nombre de Neymar y otra con el suyo. El delantero del Santos recibió el regalo durante la práctica y posó con la camiseta junto a integrantes del club, en una imagen que rápidamente se difundió en redes sociales.

La presencia de Neymar generó una gran expectativa en Buenos Aires, ya que el equipo brasileño se prepara para enfrentar a San Lorenzo en un partido clave por la fase de grupos del torneo continental.

El gesto de Juan Román Riquelme con Neymar en la previa del partido de Santos frente a San Lorenzo

Reencuentros y clima especial

La jornada también tuvo un momento destacado con el reencuentro entre Ander Herrera y Neymar, excompañeros en Paris Saint-Germain. Ambos se saludaron e intercambiaron camisetas, en una escena que reflejó el clima distendido de la práctica.

San Lorenzo recibirá a Santos este martes desde las 19 en el estadio Pedro Bidegain por la tercera fecha del Grupo D, en un duelo que puede ser determinante para la clasificación.

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