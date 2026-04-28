Cuenta regresiva para el eclipse solar total: dónde y cómo observar el fenómeno histórico

Seis minutos de oscuridad total en el planeta pueden inquietar a cualquiera; ese escenario no es el de un apocalipsis, sino aquel para el que la astronomía y los aficionados de los cielos se están preparando. Para el 12 de agosto de 2026, los humanos estaremos frente al eclipse solar total más largo del siglo, un fenómeno histórico donde será la Luna la encargada de cubrir completamente al Sol, generando la penumbra absoluta y una noche que irrumpe forzosamente en el día. Todo este acontecimiento requiere de arreglos que comienzan con mucha mayor anticipación.