Cuenta regresiva para el eclipse solar total: dónde y cómo observar el fenómeno histórico

Resumen para apurados
- Expertos y gobiernos inician en España pruebas para el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026, el más largo del siglo, para garantizar una observación segura y precisa.
- Se realizan simulacros este abril porque la posición solar coincide con la de 2026. El objetivo es identificar sitios sin obstáculos, dado que el fenómeno ocurrirá cerca del horizonte.
- La información permitirá crear mapas de observación y protocolos de seguridad para multitudes. El evento histórico impulsará el turismo científico y la logística en las regiones.
Seis minutos de oscuridad total en el planeta pueden inquietar a cualquiera; ese escenario no es el de un apocalipsis, sino aquel para el que la astronomía y los aficionados de los cielos se están preparando. Para el 12 de agosto de 2026, los humanos estaremos frente al eclipse solar total más largo del siglo, un fenómeno histórico donde será la Luna la encargada de cubrir completamente al Sol, generando la penumbra absoluta y una noche que irrumpe forzosamente en el día. Todo este acontecimiento requiere de arreglos que comienzan con mucha mayor anticipación.
Esta semana de abril es clave para la ciencia de los astros. Con vistas al evento que ocurrirá el 12 de agosto, los estudiosos advierten que el momento para probar las condiciones óptimas de observación es ahora. Debido a que habrá regiones que verán con suma claridad este suceso, algunos estados se volcaron a esfuerzos colectivos para encontrar el mejor lugar de contemplación. Y estos días ofrecen un panorama muy similar al del 12 de agosto.
Las pruebas de visibilidad ya comienzan
España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Arabia Saudí, Yemen y Somalia serán las naciones de vista privilegiada, ya que el eclipse solar del siglo no se verá de la misma manera en otros territorios. Por ello es que algunas administraciones, como la española, aprovechan esta semana para llevar a cabo una prueba de visibilidad para que los residentes puedan determinar los lugares de mejores condiciones.
Uno de los sitios donde mejor se verá el eclipse es en Mallorca. La isla ubicada en el archipiélago de las Islas Baleares comenzará a atestiguar el eclipse alrededor de las 19:30, y alcanzará su punto máximo justo antes del anochecer, alrededor de las 20:20. Al coincidir con el atardecer, el efecto de este espectáculo será aún más impactante.
Desafíos geográficos
Sin embargo, este horario también propone desafíos. Al producirse en la tarde y muy cerca de la puesta de sol, por lo tanto cerca del horizonte, muchos espectadores corren el riesgo de situarse en un lugar donde no tengan perspectiva de este límite. Por ello es necesario situarse donde haya un perfecto despeje del confín, y el gobierno regional, en colaboración con la Universidad de las Islas Baleares, asociaciones de astronomía y voluntarios de protección civil, desarrollaron este plan práctico para prevenir posibles problemas.
Especialistas como el físico y divulgador José Luis Crespo Cepeda señalaron que días como el 28 de abril eran clave para la observación del fenómeno. Explicó que a las 20:20 los residentes deben situarse y apreciar si pueden ver claramente el sol, porque en ese momento se pondrá exactamente por el mismo sitio que el 12 de agosto (el ocaso se producirá una media hora después). Un ensayo sin eclipse.
Simulacros de observación y seguridad pública
De acuerdo con un artículo de Forbes España, el gobierno regional llevará a cabo una prueba de visión los días 29 y 30 de abril. Esta iniciativa, aprobada por la comisión encargada de la gestión del evento, tiene como objetivo facilitar la planificación y evitar desplazamientos innecesarios el día del eclipse.
El simulacro consistirá en que cada persona se dirija al lugar desde donde planea divisar el fenómeno a una hora específica según su región y note la puesta de sol. La hora aproximada será entre las 20:25 y las 20:28, dependiendo de la isla y la ubicación. Si el astro es perceptible a esa hora, también lo será durante el eclipse; de lo contrario, se recomienda buscar un lugar alternativo con mejor vista.
Además, los datos recopilados durante estas sesiones se utilizarán para crear un mapa con los mejores puntos de observación. Esta información servirá de base para implementar un protocolo de seguridad específico que coordine la movilidad, la gestión de multitudes y la seguridad pública durante el evento.