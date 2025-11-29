Fertilizantes: la geopolítica afecta los cultivos

La fertilización es un proceso muy necesario y variable, dependiendo del cultivo y del suelo en el cual es implantado. Presenta múltiples beneficios, entre los que destacan el aumento de la productividad, la mejora de la calidad de los productos cosechados, la reducción de los tiempos de crecimiento, el aumento de la resistencia de las plantas a las enfermedades y las plagas, así como la protección del ambiente, mediante la disminución de la erosión y de la contaminación del suelo.