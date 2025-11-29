Fertilizantes: la geopolítica afecta los cultivos

La fertilización es un proceso técnico fundamental en la agricultura moderna. Consiste en la aplicación de nutrientes a los suelos para mejorar el crecimiento y el rendimiento de los cultivos. Los fertilizantes contienen una variedad de elementos, como nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre, que son esenciales para el desarrollo de las plantas.
La fertilización es un proceso muy necesario y variable, dependiendo del cultivo y del suelo en el cual es implantado. Presenta múltiples beneficios, entre los que destacan el aumento de la productividad, la mejora de la calidad de los productos cosechados, la reducción de los tiempos de crecimiento, el aumento de la resistencia de las plantas a las enfermedades y las plagas, así como la protección del ambiente, mediante la disminución de la erosión y de la contaminación del suelo.
Esta técnica, muy usada, depende de numerosas cuestiones que en varias ocasiones están fuera del alcance del productor. Este muchas veces la realiza, pero otras desiste de hacerlo, por cuestiones netamente económicas.
En muchas reuniones técnicas vinculadas a la producción de alimentos se afirmó que los altos impuestos a la exportación de insumos, los impuestos al precio de un producto, y principalmente en relación con otros cultivos, han generado una dramática reducción del área de siembra, menor uso de tecnología y reemplazo de superficie por otros cultivos.
En definitiva, los altos costos productivos hacen que produzca de otra manera y por ende el uso de los fertilizantes es uno de los más afectados.
Esto ocasionó que, debido a políticas desacertadas, los sistemas productivos de muchas economías estén en crisis o con ciertos problemas, que deben solucionarse.
En muchos casos, seguir produciendo de esa manera no lleva a ninguna parte. Debido a esto, resulta necesario retomar el camino de la fertilización para la correcta reposición de nutrientes y para el rendimiento del cultivo implantado.
Un reporte de RaboResearch, la división de análisis de mercado de Rabobank, publicado en el Portalfruticola.com indica que los precios globales de los fertilizantes están en alza y empujando a la industria hacia una nueva fase de contracción del mercado, algo que preocupa.
El Semiannual Fertilizer Outlook de la agencia señala que, entre abril y septiembre de 2025, los precios de los fertilizantes nitrogenados y de potasa aumentaron alrededor de un 15%, mientras que los fosfatados subieron casi un 19%. Estos precios están afectando gravemente la accesibilidad y llevarán a un endurecimiento del mercado en 2026.
El informe indica que Rusia es el mayor proveedor de fertilizantes del mundo y que estos insumos constituyen su tercera exportación más importante. El mercado interno está valorado en más de U$S 15.000 millones y sus principales destinos son Brasil, India y Estados Unidos.
El mercado global de fertilizantes ha atravesado un camino complicado desde que Rusia invadió Ucrania, en 2022. Sin embargo, en 2024 y principios de 2025, la demanda volvió a crecer.
En la temporada 2024/25, la demanda global de fertilizantes aumentó un 6% hasta alcanzar 200 millones de toneladas, apenas por debajo del récord de 203 millones de toneladas en 2020.
Lamentablemente, los precios están subiendo nuevamente, ya que los principales nutrientes como el fosfato, la potasa y la urea se han encarecido debido, principalmente, a interrupciones en la producción y a conflictos geopolíticos que afectan la oferta.
La tendencia, indica el informe, es que en lugar de usar el 100% del fertilizante, podrían usar el 70 o el 80%, y tal vez aplicar algunas técnicas agrícolas para reducir un poco el costo.
A raíz de ello, la demanda global de fertilizantes caería en 2026, por alza de precios y tensiones geopolíticas, lo que generaría escasez y altos precios globales de fertilizantes.
También se indica que la potasa sigue siendo más accesible que el nitrógeno y que el fosfato, y se espera que la demanda se mantenga estable en 2025, pero que las cosas podrían cambiar en 2026, ya que los precios continúan subiendo y se prevé una caída de la demanda global.
Lo real es que el uso de fertilizantes en el país siempre depende de cuestiones geopolíticas que están fuera del alcance del productor normal, por lo que es necesario que las autoridades tomen los recaudos necesarios para que un importante insumo, como lo son los fertilizantes, estén disponibles cuando el productor lo necesite y a precios competitivos.
Seguramente que se harán las cosas bien para disponer de un insumo tan importante en muchos cultivos que se producen en el país.