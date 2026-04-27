Sigue el bloqueo a la prensa en Casa Rosada: el Gobierno estira la restricción y la Iglesia pide respetar la libertad de expresión

“Por ahora, no”. Con esa brevedad, un alto funcionario ratificó que el gobierno de Javier Milei mantendrá, por tiempo indeterminado, la prohibición de ingreso a los periodistas acreditados en la Casa Rosada. La medida, que rige desde el jueves pasado, incluyó la baja de todas las acreditaciones y la anulación de las huellas digitales que permitían el acceso a la sala de prensa, un espacio que funciona de manera casi ininterrumpida desde 1940.