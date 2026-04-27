Sigue el bloqueo a la prensa en Casa Rosada: el Gobierno estira la restricción y la Iglesia pide respetar la libertad de expresión

Resumen para apurados
- El Gobierno de Milei prohibió el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada desde el jueves, alegando motivos de seguridad nacional tras una denuncia de espionaje ilegal.
- La medida incluyó la baja de acreditaciones y anulación de accesos a la sala de prensa activa desde 1940. Surge tras la difusión de imágenes internas y una supuesta infiltración rusa.
- La Iglesia y la justicia intervienen ante un retroceso democrático inédito desde 1983. Milei sugiere reemplazar el contacto con la prensa tradicional por comunicaciones vía la red X.
“Por ahora, no”. Con esa brevedad, un alto funcionario ratificó que el gobierno de Javier Milei mantendrá, por tiempo indeterminado, la prohibición de ingreso a los periodistas acreditados en la Casa Rosada. La medida, que rige desde el jueves pasado, incluyó la baja de todas las acreditaciones y la anulación de las huellas digitales que permitían el acceso a la sala de prensa, un espacio que funciona de manera casi ininterrumpida desde 1940.
El conflicto se originó tras una denuncia penal de la Casa Militar -bajo la órbita de Karina Milei- contra periodistas de "Todo Noticias" por presunto "espionaje ilegal", a raíz de imágenes del interior del palacio difundidas por ese canal. A esto se sumó una confusa versión oficial sobre una presunta "infiltración rusa". Javier Lanari, secretario de Prensa, defendió el bloqueo como una medida "preventiva para garantizar la seguridad nacional".
El respaldo de la Iglesia y el frente judicial
Ante la gravedad de la situación, el arzobispo de San Juan y titular de la Comisión de Comunicación del Episcopado, monseñor Jorge Lozano, se reunió con los trabajadores afectados.
La Iglesia emitió un comunicado llamando a "desarmar las palabras" y respetar el derecho a la información. Lozano incluso tiene previsto acompañar a los periodistas hoy en Plaza de Mayo para visibilizar el reclamo.
En el plano judicial, el diario "Ámbito Financiero" presentó un recurso de amparo para exigir el restablecimiento del ingreso, causa que recayó en el juzgado contencioso de la jueza Lara Correa.
Comunicación vía X
Mientras la tensión crece, el presidente Milei dio señales de que el cierre de la sala de prensa podría ser definitivo. A través de sus redes, reposteó mensajes que califican a los periodistas de "ensobrados" y sugieren que el Gobierno debería comunicarse "únicamente a través de una cuenta en X".
Esta postura refuerza la retórica oficial contra el periodismo tradicional, en un escenario de restricción que no tiene antecedentes desde el regreso de la democracia en 1983.