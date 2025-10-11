Paso a paso, la técnica para convertir Notion en agenda, calendario y espacio de ideas

Organizar la facultad, los proyectos o la vida personal puede complicarse si no tenés las herramientas adecuadas. Notion, la app de productividad que arrasa entre estudiantes y freelancers, promete ser la solución definitiva… pero muchos terminan abandonándola antes de entender cómo funciona. Según un estudio de Befocusy de 2025, el 70% de los nuevos usuarios deja de usarla en el primer mes por falta de método.