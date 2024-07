¿Gabriela Sabatini no irá a la boda de su sobrina Oriana con Paulo Dybala?

Fulop comentó sobre su relación con Gaby Sabatini. “Nunca hablé con Gaby en toda mi vida, y tengo 30 años con mi marido. Nunca la llamo porque no soy amiga, soy su cuñada. La amo, cuando viene a mi casa es a cuerpo de rey, feliz de recibirla, pero no soy amiga de llamarla”, expresó Fulop, aclarando que, aunque no son amigas íntimas, siempre la reciben con cariño en su hogar.