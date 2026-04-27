Ron “Centenario”, de Tucumán: un “blending” como los de alta calidad elaborados en el mundo

Resumen para apurados
- La Estación Experimental Obispo Colombres desarrolló en Tucumán el ron 'Centenario', tras tres años de investigación para potenciar la caña de azúcar de pequeños productores.
- El proceso integró tres fases: caracterización de insumos, añejamiento controlado en toneles de roble y rigurosos controles de calidad para alcanzar un estándar de nivel mundial.
- Esta iniciativa busca insertar a la provincia en el mercado global de destilados de alta gama, diversificando la industria azucarera y abriendo nuevas vías de exportación regional.
La Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) desarrolló el proyecto “Planta Piloto de Producción de Ron” con el objetivo de analizar la factibilidad técnica de elaborar una bebida alcohólica destilada a partir de caña de azúcar producida en Tucumán por pequeños productores. La iniciativa incluyó además el diseño de una planta piloto para definir metodologías y estándares de producción de rones claros y añejos, con miras a competir en los mercados nacional e internacional.
Paso a paso
El trabajo se llevó adelante en tres etapas. En la primera se realizó la caracterización de las materias primas, analizando componentes como alcohol neutro, agua desmineralizada, alcoholes con características organolépticas y aditivos aptos para el proceso de “blending”.
En una segunda fase se efectuaron ensayos de mezclado y añejamiento, con el objetivo de estudiar los cambios físicos, químicos y sensoriales de la mezcla en contacto con madera de roble, en función de la relación entre el área de contacto y el volumen. En este proceso también se evaluaron las pérdidas físicas vinculadas a las condiciones ambientales.
La tercera etapa estuvo centrada en el control de calidad y las especificaciones técnicas, donde se seleccionó una formulación capaz de obtener una bebida de alta calidad, que superó evaluaciones de índices psicofísicos y mostró estabilidad en el almacenamiento.
Tiempo de investigación
El proyecto demandó tres años de experimentación, durante los cuales se logró caracterizar las materias primas necesarias, establecer metodologías de mezclado y añejamiento controlado y obtener un ron con atributos semejantes a los de productos comercializados, apto para competir en distintos mercados.
Como resultado de este desarrollo se obtuvo el ron “Centenario”, surgido como una de las líneas de aprovechamiento de subproductos de la caña de azúcar. El trabajo se enfocó en perfeccionar los procedimientos básicos de producción para alcanzar una bebida con atributos comparables a los de las principales destilerías.
El producto final reúne más de 250 componentes de distintas familias orgánicas, incorpora aditivos de alta pureza y utiliza madera de roble de origen conocido, empleada en toneles de almacenamiento y añejamiento, en algunos casos previamente utilizados para whisky u otras bebidas de alta gama. Este proceso permitió alcanzar un “blending” propio, con características de aspecto, aroma y sabor equiparables a las de rones de primera calidad elaborados a nivel internacional.