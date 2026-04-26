La reacción de la viuda de Charlie Kirk al ser evacuada por la amenaza en la cena con Trump

Mientras el presidente Donald Trump era evacuado de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca este sábado por la noche luego de que se escucharan estallidos en el lobby del hotel, los asistentes del evento también abandonaron las instalaciones del Hotel Hilton, en Washington. Una de ellas fue Erica Kirk, viuda de Charlie Kirk, quien fue vista mientras salía del lugar acompañada por un efectivo de seguridad y visiblemente conmocionada por lo sucedido.