Marta Grodek presenta su nuevo disco “Amores”

La pianista y compositora tucumana Marta Grodek presentará esta noche, desde las 20 en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457), su álbum “Amores”, una propuesta íntima que fusiona el piano con la danza a cargo de las bailarinas Iara Vaca y Marianella González y la participación especial de Nino Aredez. La entrada es gratuita -con inscripción previa-, pero como colaboración se solicita la donación de un alimento no perecedero, que será entregado a instituciones locales.

Este es el segundo trabajo discográfico de la artista nacida en 1963, quien hace nueve años retomó su camino en la música iniciado en la infancia, y se volcó a una intensa producción creativa que hoy supera las 300 obras, que recorren distintos lenguajes musicales y ponen en diálogo lo clásico, el tango y el rock, en una propuesta que refleja una identidad artística en constante exploración.

“‘Amores’ se presenta como una obra que da cuenta de ese recorrido, atravesado por la experiencia, la búsqueda personal y una mirada sensible sobre los vínculos y las emociones”, se adelanta.

Otras opciones gratuitas

Habrá otras propuestas gratuitas musicales para hoy. Desde las 17, en la zona del lago San Miguel del Parque 9 de Julio, se presentará Marimbanda con invitados especiales. La tarde será abierta con el show circence del payaso Macacho.

Luego, a las 18.30 y en el patio central del Yerba Buena Shopping (avenida Aconquija y Lobo de la Vega), actuarán Pupy Cortes y Gonzalo Córdoba con un repertorio de covers de rock pop acústico y melódico, con entrada libre.

Además, la obra “Una copla en la Puna”, de J. Eduardo Aroca, inspirará el recital poético musical que Julio Lazarte ofrecerá desde las 19, en la Sala Lazarte (Lavalle 145).