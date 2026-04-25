El plan de Falcioni para despedir el semestre en el Monumental con una alegría

La salida de Domínguez invita a pensar que el DT está en busca de otras alternativas en esa zona y allí aparecen los nombres de Ham y Godoy. Si bien ambos compitieron hasta último momento durante la semana, el volante surgido en River sería quien correría con ventaja en la consideración para ubicarse junto a Franco Nicola por delante de Vega. De todas formas, no se descarta la inclusión de Ham, quien fue titular durante la primera parte del ciclo de Falcioni y perdió su puesto recién en la última fecha.