Secciones
DeportesFútbol

El plan de Falcioni para despedir el semestre en el Monumental con una alegría

El "Emperador" mueve las piezas en el medio de la cancha para ganar equilibrio y romper la sequía goleadora. Frente a un Banfield herido, el "Decano" busca regalarle un triunfo a su gente antes del receso.

RECAMBIO. Falcioni evalúa realizar un sólo cambio en la mitad de la cancha. RECAMBIO. Falcioni evalúa realizar un sólo cambio en la mitad de la cancha.
Por Diego Caminos Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Julio César Falcioni buscará que Atlético Tucumán corte su sequía hoy a las 20:00 ante Banfield, en su último partido como local del semestre en el Monumental José Fierro.
  • Tras sumar un punto de seis, el DT ajustará el medio con el ingreso de Ham o Godoy y Leonel Vega como único volante central ante bajas por lesión y el flojo rendimiento ofensivo.
  • El encuentro es clave para alejarse de la zona baja y recuperar la confianza antes del receso mundialista y los duelos ante River Plate y Talleres por Copa Argentina.
Resumen generado con IA

En 25 de Mayo y Chile hay un deseo imperioso: cerrar el semestre con una alegría, aunque sirva al menos de consuelo para pasar el trago amargo que significó el torneo Apertura. La oportunidad está latente; ahora, el objetivo es dar el golpe: esta noche, desde las 20, Atlético Tucumán recibirá a Banfield en lo que será su última presentación en el Monumental en este primer semestre.

Para Julio César Falcioni, el contexto se hace presente y no deja de influir, pero sabe que las soluciones se encuentran dentro de la cancha. En ese sentido, está claro que hay aspectos que no lo dejaron conforme en los últimos dos encuentros y se materializan en dos estadísticas que, lógicamente, alarman a cualquier entrenador: el “Decano” sumó apenas un punto de seis posibles, el equipo no convirtió y sólo remató una vez al arco sumando ambos duelos.

Ajustes en el medio

Por ese motivo, el DT movió piezas durante la semana y los cambios se visualizarían principalmente en la mitad de la cancha. Ezequiel Ham o Lautaro Godoy ingresarían en lugar del paraguayo Javier Domínguez, una decisión que respondería a varios motivos.

Por un lado, una causa obligatoria: la lesión de Kevin Ortíz, quien no formó parte del "11" titular frente a Argentinos por un inconveniente muscular en la previa y que también le impedirá integrar la lista de 23 convocados para hoy. Su lugar en la delegación lo ocupará el defensor Gianluca Ferrari, ya recuperado, quien esperaría su oportunidad desde el banco de suplentes.

La segunda señal que arrojaría esta modificación tiene que ver con una cuestión táctica y de rendimientos individuales. La intención del “Emperador” sería que Leonel Vega vuelva a ser titular tras el duelo en La Paternal, pero que esta vez lo haga como “5” tapón y no como volante interior. Es decir, en el sistema 4-1-4-1 del entrenador, el tucumano sería esa pieza que se ubica delante de la línea de cuatro defensores.

Teniendo en cuenta el perfil de Vega, la intención del cuerpo técnico es clara: apostar por un jugador con mayor equilibrio y recuperación en la zona central de la cancha. Es además, según manifestó el propio mediocampista, la función que le siente más cómoda.

La salida de Domínguez invita a pensar que el DT está en busca de otras alternativas en esa zona y allí aparecen los nombres de Ham y Godoy. Si bien ambos compitieron hasta último momento durante la semana, el volante surgido en River sería quien correría con ventaja en la consideración para ubicarse junto a Franco Nicola por delante de Vega. De todas formas, no se descarta la inclusión de Ham, quien fue titular durante la primera parte del ciclo de Falcioni y perdió su puesto recién en la última fecha.

Por otro lado, el “Emperador” también recibió una buena noticia durante la semana: Renzo Tesuri, quien se retiró lesionado en el entretiempo en la derrota frente al “Bicho”, evolucionó favorablemente de sus inconvenientes físicos y será de la partida para enfrentar al “Taladro”.

El último esfuerzo

El resto del equipo no sufriría modificaciones. Luis Ingolotti seguirá siendo el dueño del arco; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Gastón Suso e Ignacio Galván los defensores; Tesuri, Ham o Godoy, Vega, Nicola y Nicolás Laméndola los volantes; y Leandro Díaz la única referencia ofensiva.

Así, con las intervenciones tácticas de Falcioni sobre la mesa, Atlético está listo para un nuevo compromiso. El desafío parece ser doble: la necesidad de ganar frente a un rival directo en la lucha de abajo (más aún teniendo en cuenta que llega herido y con una racha negativa considerable como visitante) y la de despedirse ante su gente con al menos un grito de gol.

Luego, la espera para que se vuelva a jugar en el “José Fierro” será larga: el calendario tiene una visita pendiente al Monumental de Núñez para enfrentar a River el próximo domingo, con horario a confirmar, y luego un cruce con Talleres por los 16avos de la Copa Argentina antes del receso por el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Temas Julio César FalcioniClub Atlético BanfieldRenzo TesuriEzequiel HamLautaro GodoyKevin OrtizTorneo Apertura 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
En medio de una crisis y con el DT al límite: así llega Banfield, el próximo rival de Atlético Tucumán

En medio de una crisis y con el DT al límite: así llega Banfield, el próximo rival de Atlético Tucumán

De la gloria continental a la apatía: el dato que deja a Atlético Tucumán en el fondo de la Primera División

De la gloria continental a la apatía: el dato que deja a Atlético Tucumán en el fondo de la Primera División

Atlético Tucumán y el riesgo de un plan sin margen de error

Atlético Tucumán y el riesgo de un plan sin margen de error

Falcioni: “Yo soy responsable de este resultado”, tras una nueva caída de Atlético Tucumán

Falcioni: “Yo soy responsable de este resultado”, tras una nueva caída de Atlético Tucumán

Qué dice la dirigencia de Atlético Tucumán sobre Falcioni, la crisis del equipo y los refuerzos

Qué dice la dirigencia de Atlético Tucumán sobre Falcioni, la crisis del equipo y los refuerzos

Lo más popular
El Gobierno nacional comienza las auditorías a pensionados
1

El Gobierno nacional comienza las auditorías a pensionados

Golpe al plazo fijo: cuánto paga hoy por $3.000.000 a 30 días
2

Golpe al plazo fijo: cuánto paga hoy por $3.000.000 a 30 días

Catalán redobló la apuesta contra el sistema de comunas: Eliminar al delegado es sacarle la caja a la política
3

Catalán redobló la apuesta contra el sistema de comunas: "Eliminar al delegado es sacarle la caja a la política"

¿La banana estriñe? Mitos y verdades sobre una de las frutas más consumidas
4

¿La banana estriñe? Mitos y verdades sobre una de las frutas más consumidas

H&M confirmó su desembarco en la Argentina: dónde y cuándo abrirá su primer local
5

H&M confirmó su desembarco en la Argentina: dónde y cuándo abrirá su primer local

Ranking notas premium
Jaldo, Kicillof y el dilema de las PASO
1

Jaldo, Kicillof y el dilema de las PASO

La UNT en su salsa: ¿bajarnos? Ni pienso, dice Cabrera
2

La UNT en su salsa: "¿bajarnos? Ni pienso", dice Cabrera

Crimen en el country: gritos, gestos y un llamado de atención en el último tramo del juicio
3

Crimen en el country: gritos, gestos y un llamado de atención en el último tramo del juicio

Kuranda: una app tucumana para cambiar la forma de comer
4

Kuranda: una app tucumana para cambiar la forma de comer

Legislatura: por qué buscan extender la emergencia en el transporte público de pasajeros
5

Legislatura: por qué buscan extender la emergencia en el transporte público de pasajeros

Más Noticias
Catalán redobló la apuesta contra el sistema de comunas: Eliminar al delegado es sacarle la caja a la política

Catalán redobló la apuesta contra el sistema de comunas: "Eliminar al delegado es sacarle la caja a la política"

Interna por Malvinas: Victoria Villarruel tildó de “vergüenza” a Ajmechet y la diputada la acusó de “traidora”

Interna por Malvinas: Victoria Villarruel tildó de “vergüenza” a Ajmechet y la diputada la acusó de “traidora”

Pronóstico del fin de semana del NOA: Jujuy, Salta, Catamarca, Santiago, La Rioja y Tucumán

Pronóstico del fin de semana del NOA: Jujuy, Salta, Catamarca, Santiago, La Rioja y Tucumán

Malvinas: los kelpers lanzan una advertencia a Donald Trump por un posible giro de EE.UU. en la disputa

Malvinas: los kelpers lanzan una advertencia a Donald Trump por un posible giro de EE.UU. en la disputa

Alerta amarilla por fuertes tormentas en el centro del país para este 25 de abril

Alerta amarilla por fuertes tormentas en el centro del país para este 25 de abril

H&M confirmó su desembarco en la Argentina: dónde y cuándo abrirá su primer local

H&M confirmó su desembarco en la Argentina: dónde y cuándo abrirá su primer local

Golpe al plazo fijo: cuánto paga hoy por $3.000.000 a 30 días

Golpe al plazo fijo: cuánto paga hoy por $3.000.000 a 30 días

¿La banana estriñe? Mitos y verdades sobre una de las frutas más consumidas

¿La banana estriñe? Mitos y verdades sobre una de las frutas más consumidas

Comentarios