La industria en "modo supervivencia": claves sobre el hundimiento de la producción

La industria manufacturera argentina atraviesa un escenario de fragilidad extrema. El último relevamiento del Indec reveló que la utilización de la capacidad instalada (UCII) retrocedió al 54,6% en febrero, un nivel que -excluyendo la anomalía de la pandemia- no se registraba desde la crisis financiera global de 2009. El dato confirmó que casi la mitad del potencial productivo del país permanece ocioso.