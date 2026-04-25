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Cronograma completo: cuándo arranca el pago de sueldos para empleados estatales en Tucumán

Las autoridades detallaron que en primer término, se abonará el 20% para luego continuar con el pago del 80%.

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Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Tesorería de Tucumán inicia este 29 de abril el pago de sueldos estatales. El cronograma incluye a todos los sectores públicos y finaliza el 9 de mayo en toda la provincia.
  • El pago se divide en dos etapas: una cuota del 20% y el complemento del 80%. Abarca salud, seguridad, educación y comunas, bajo la gestión del Ministerio de Economía provincial.
  • Esta distribución escalonada brinda previsibilidad financiera a los empleados públicos y dinamiza el consumo local al inicio del mes en todos los municipios tucumanos.
Resumen generado con IA

La Tesorería de la Provincia, organismo que depende de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, informó el cronograma del pago de sueldos del mes de abril. 

En primer término, se abonará el 20% (parte proporcional) para luego continuar con el pago del 80% (parte complementaria).

Cronograma del 20%

Miércoles 29 de abril

- Sistema Provincial de Salud (Siprosa)

- Instituto Provincial de la Vivienda

-Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo

- Ente Único de Reg. de Servic. Púb. Pcial. (Ersept)

- Seguridad (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales)

Jueves 30 de abril

- Comunas Rurales

- Administración Central

- Defensoría del Pueblo

- Tribunal de Cuentas

- Tribunal Fiscal de Apelación

- Poder Legislativo

- Dirección Provincial de Vialidad 

- Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just. - Just. Paz Legal)

- Ministerio Público Fiscal

- Ministerio Pupilar y de la Defensa

Viernes 1 de mayo

- Municipios del Interior

- Direcció Recursos Hidricos

- Ente Autárquico Tucumán Turismo

- Ente Cultural de Tucumán

- Instituto Provincial Acción Cooperativa y Mutual

- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento

- Instituto Desarrollo Productivo

- Ente Infraestructura Comunitaria

- Inst. Promoción del Azúcar y Alcohol

- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa

Cronograma del 80%

Miércoles 6 de mayo

- Sistema Provincial de Salud

- Instituto Provincial de la Vivienda

- Ente Único de Reg. de Servic. Pub. Pcial. 

- Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres

- Sociedad Aguas del Tucumán

Jueves 7 de mayo

- Seguridad (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales)

- Educación Establec. Provinciales (Esc. Provinciales Rep. 18 - Esc. Sec. Transferidas Rep. 25 - Esc. Sec. Transf. Rep. 26 - Esc. Sec. Transf. Rep. 27)

- Administración Central

- Defensoría del Pueblo

- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo

- Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)

Viernes 8 de mayo

- Educación Establec. Provinciales (Esc. Provinciales Rep. 18 - Esc. Sec. Transferidas Rep. 25 - Esc. Sec. Transf. Rep. 26 - Esc. Sec. Transf. Rep. 27)

- Comunas Rurales

- Tribunal de Cuentas

- Tribunal Fiscal de Apelación

- Jubilados fuera de convenio

- Renta vitalicia Héroes de Malvinas

- Asignaciones ex empleados Talleres de Tafí Viejo

- Poder Legislativo

Sábado 9 de mayo

- Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just. - Just. Paz Legal)

- Ministerio Público Fiscal

- Ministerio Pupilar y de la Defensa

- Municipios del Interior

- Dirección Recursos Hídricos

- Ente Autárquico Tucumán Turismo

-Ente Cultural de Tucumán

- Instituto Provincial Acción Cooperativa y Mutual 

- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento 

- Instituto Desarrollo Productivo

- Ente Infraestructura Comunitaria

- Inst. Promoción del Azúcar y Alcohol

- Ente Autárq. Teatro Mercedes Sosa

- Educación Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)

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