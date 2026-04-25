Los relieves en las teclas F y J no son un error: la habilidad que permiten desarrollar

La mayoría de los teclados tradicionales tienen un detalle que pasa desapercibido para muchos y que molesta a otros tantos: unos diminutos relieves en las teclas F y J. Están ahí, al alcance de los dedos, pero pocas veces nos detenemos a pensar cuál es su propósito. Para algunos, sobre todo para las nuevas generaciones, son simplemente una textura más. Pero detrás del diseño hay una lógica precisa, porque no es casual que esos relieves se encuentren en las dos teclas centrales del teclado.