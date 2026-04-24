Secciones
SociedadEstilo de vida

Lo que no sabías de las botellas de vino: para qué sirve el hueco en la base

Esta forma de la botella está pensada para lograr seguridad y mejor experiencia al tomar vino, y no para facilitar la forma de servirlo.

Lo que no sabías de las botellas de vino: para qué sirve el hueco en la base Foto: Leandro Carreño
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El 'punt' o hueco en la base de las botellas de vino sirve para recolectar sedimentos y resistir la presión del gas, desmintiendo que su fin sea solo facilitar el servicio.
  • Surgió para dar estabilidad y reforzar el vidrio ante el CO2 en espumosos. Esta forma permite que los residuos naturales no se mezclen con el líquido al momento de la decantación.
  • El diseño técnico de la botella garantiza seguridad y mejora la experiencia del consumidor. Conocer su función real eleva el estándar del ritual y la cultura vitivinícola.
Resumen generado con IA

Existe toda una magia en torno a la producción, conservación y degustación de vinos. Cada parte del ritual que lo acompaña tiene una justificación, aunque muchos la desconozcan. Uno de los detalles de las botellas que pudo haber llamado la atención es el hueco que tiene la mayoría de ellas en la base. Pero la creencia más popular que hay en torno a esta forma no es correcta.

Sector vitivinícola: la exportación de vino en marzo superó los 18 millones de litros

Sector vitivinícola: la exportación de vino en marzo superó los 18 millones de litros

El ritual de pedir vino en un restaurante y ver acercarse al mesero con la botella hasta la mesa guarda su elegancia particular. La forma de servir la bebida en la copa tiene sus propias reglas. Pero el hueco en la base no es exactamente para lo que se cree. Aunque es habitual ver que se pone el dedo pulgar en esa hendidura para sujetar la botella al servir, no es ese el objetivo con que se diseñó la botella.

Mecanismo para recoger impurezas del vino

El hueco en la base de la botella se denomina “punt” en inglés. En los vinos añejos, que suelen tener más sedimentos naturales, esta forma cumple un rol funcional. “Esta concavidad permite que dichos residuos se acumulen en una zona más estrecha del fondo. Así, al servir el vino, se reduce el riesgo de que los sedimentos se mezclen con el líquido”, indica un artículo del sitio Espacio Vino.

Las lías, tartratos y materia colorante que forman sedimentos en la bebida no deben llegar a la copa. El anillo estrecho que se forma en el fondo de la botella por el "punt" sirve para que estos desechos queden reservados y no se mezclen fácilmente con el resto del líquido. Al momento de servirlo, se resguarda la bebida.

Resistencia a la presión

En los primeros diseños de botellas de vino, el hueco de la base estaba destinado a fortalecer su estabilidad cuando se colocaba en posición vertical. Un espumoso alcanza de 3,5 a 6 atmósferas de presión interna. Si la base de la botella fuera plana, la presión del CO2 acumulado por la fermentación podría producir un accidente con la botella.

“También hace posible que los vinos espumosos como el champagne, que contienen una presión muy fuerte, hagan la botella más sólida. Esta estructura permite distribuir mejor la presión del dióxido de carbono, lo que reduce el riesgo de explosión de la botella”, explica el sitio Tamaral.com.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Paro bancario de abril: cuándo será y qué servicios se verán afectados
1

Paro bancario de abril: cuándo será y qué servicios se verán afectados

Imputaron a un alumno por presuntas amenazas: qué se dice en los pasillos de la Facultad de Psicología
2

Imputaron a un alumno por presuntas amenazas: qué se dice en los pasillos de la Facultad de Psicología

Quedó habilitado el Juzgado Federal N° 3 de Tucumán
3

Quedó habilitado el Juzgado Federal N° 3 de Tucumán

La recolección de naranjas que sorprendió a los tucumanos: quejas de vecinos y la defensa de la Municipalidad capitalina
4

La recolección de naranjas que sorprendió a los tucumanos: quejas de vecinos y la defensa de la Municipalidad capitalina

Estudiante de Psicología imputado por amenazas: “Él es un pan de Dios, pero lo que hizo fue una broma de mal gusto”
5

Estudiante de Psicología imputado por amenazas: “Él es un pan de Dios, pero lo que hizo fue una broma de mal gusto”

Ranking notas premium
“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo
1

“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo

Pelli rechaza el juicio abreviado para Pichón Segura y pide una pena de prisión efectiva
2

Pelli rechaza el juicio abreviado para "Pichón" Segura y pide una pena de prisión efectiva

¿Por qué cayó la escrituración de inmuebles en Tucumán?
3

¿Por qué cayó la escrituración de inmuebles en Tucumán?

Legislatura: buscan quitar la “excesiva onerosidad” en operaciones inmobiliarias
4

Legislatura: buscan quitar la “excesiva onerosidad” en operaciones inmobiliarias

Estudiante de Psicología imputado por amenazas: “Él es un pan de Dios, pero lo que hizo fue una broma de mal gusto”
5

Estudiante de Psicología imputado por amenazas: “Él es un pan de Dios, pero lo que hizo fue una broma de mal gusto”

Más Noticias
Imputaron a un alumno por presuntas amenazas: qué se dice en los pasillos de la Facultad de Psicología

Imputaron a un alumno por presuntas amenazas: qué se dice en los pasillos de la Facultad de Psicología

Paro bancario de abril: cuándo será y qué servicios se verán afectados

Paro bancario de abril: cuándo será y qué servicios se verán afectados

Miniso llegó a la Argentina: por qué la marca es furor y cómo fue la apertura de su primera tienda en Buenos Aires

Miniso llegó a la Argentina: por qué la marca es furor y cómo fue la apertura de su primera tienda en Buenos Aires

Horóscopo de hoy, viernes 24 de abril: ¿qué cambia con la Luna en Leo y por qué influye en todos los signos?

Horóscopo de hoy, viernes 24 de abril: ¿qué cambia con la Luna en Leo y por qué influye en todos los signos?

Alerta amarilla por vientos de hasta 110 km/h: qué provincias están afectadas este 24 de abril

Alerta amarilla por vientos de hasta 110 km/h: qué provincias están afectadas este 24 de abril

Anses: calendario oficial de todos los pagos de este viernes 24 de abril de 2026

Anses: calendario oficial de todos los pagos de este viernes 24 de abril de 2026

Estudiante de Psicología imputado por amenazas: “Él es un pan de Dios, pero lo que hizo fue una broma de mal gusto”

Estudiante de Psicología imputado por amenazas: “Él es un pan de Dios, pero lo que hizo fue una broma de mal gusto”

La orilla: el rincón de Colalao del Valle que da nombre a una bodega que nació con una historia de amor

"La orilla": el rincón de Colalao del Valle que da nombre a una bodega que nació con una historia de amor

Comentarios