Lo que no sabías de las botellas de vino: para qué sirve el hueco en la base

El ritual de pedir vino en un restaurante y ver acercarse al mesero con la botella hasta la mesa guarda su elegancia particular. La forma de servir la bebida en la copa tiene sus propias reglas. Pero el hueco en la base no es exactamente para lo que se cree. Aunque es habitual ver que se pone el dedo pulgar en esa hendidura para sujetar la botella al servir, no es ese el objetivo con que se diseñó la botella.