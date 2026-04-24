Lo que no sabías de las botellas de vino: para qué sirve el hueco en la base

Resumen para apurados
- El 'punt' o hueco en la base de las botellas de vino sirve para recolectar sedimentos y resistir la presión del gas, desmintiendo que su fin sea solo facilitar el servicio.
- Surgió para dar estabilidad y reforzar el vidrio ante el CO2 en espumosos. Esta forma permite que los residuos naturales no se mezclen con el líquido al momento de la decantación.
- El diseño técnico de la botella garantiza seguridad y mejora la experiencia del consumidor. Conocer su función real eleva el estándar del ritual y la cultura vitivinícola.
Existe toda una magia en torno a la producción, conservación y degustación de vinos. Cada parte del ritual que lo acompaña tiene una justificación, aunque muchos la desconozcan. Uno de los detalles de las botellas que pudo haber llamado la atención es el hueco que tiene la mayoría de ellas en la base. Pero la creencia más popular que hay en torno a esta forma no es correcta.
El ritual de pedir vino en un restaurante y ver acercarse al mesero con la botella hasta la mesa guarda su elegancia particular. La forma de servir la bebida en la copa tiene sus propias reglas. Pero el hueco en la base no es exactamente para lo que se cree. Aunque es habitual ver que se pone el dedo pulgar en esa hendidura para sujetar la botella al servir, no es ese el objetivo con que se diseñó la botella.
Mecanismo para recoger impurezas del vino
El hueco en la base de la botella se denomina “punt” en inglés. En los vinos añejos, que suelen tener más sedimentos naturales, esta forma cumple un rol funcional. “Esta concavidad permite que dichos residuos se acumulen en una zona más estrecha del fondo. Así, al servir el vino, se reduce el riesgo de que los sedimentos se mezclen con el líquido”, indica un artículo del sitio Espacio Vino.
Las lías, tartratos y materia colorante que forman sedimentos en la bebida no deben llegar a la copa. El anillo estrecho que se forma en el fondo de la botella por el "punt" sirve para que estos desechos queden reservados y no se mezclen fácilmente con el resto del líquido. Al momento de servirlo, se resguarda la bebida.
Resistencia a la presión
En los primeros diseños de botellas de vino, el hueco de la base estaba destinado a fortalecer su estabilidad cuando se colocaba en posición vertical. Un espumoso alcanza de 3,5 a 6 atmósferas de presión interna. Si la base de la botella fuera plana, la presión del CO2 acumulado por la fermentación podría producir un accidente con la botella.