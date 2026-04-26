Historia del boom musical de Leonardo Favio

Atraído desde siempre por los fenómenos populares, Sánchez ya había salido al ruedo a las arenas de las palabras en letras de molde con Yaciretá (1989: investigación que retrata la lucha y sindical y construcción de la represa); Figuritas (2008, cuentos de fútbol, guantes y fierros que rinde tributo a uno de los haceres de coleccionismo que marcó a fuego a niños y adolescentes de décadas lejanas); Serás Rojitas (2015, biografía del legendario Ángel Clemente Rojas, para más de cuatro el máximo ídolo de los hinchas de Boca Juniors); y El Portuario (2003, la historia de un trabajador que de la abnegación hace una herramienta de lucha extendida a sus compañeros de labor).