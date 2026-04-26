El libro reciente de Carlos Cámpora, El ensayismo sociológico de los años sesenta, muestra la densidad de las polémicas sesentistas y es una fuerte invitación a reflexionar. En cuanto a la disputa entre lo académico y lo ensayístico, el autor se planta de manera muy higiénica, evitando una toma de posición. En una ocasión, Beatriz Sarlo sustituyó el segundo término de la dicotomía, no sin cierto sesgo. Es academia versus público, dictaminó: cualquier persona laboriosa puede hacer una carrera académica; vender muchos libros está reservado a unos pocos. Y Sebreli fue best seller en una época en que las editoriales no estaban centradas en la producción de best sellers. Por eso mismo Sarlo concluyó que la batalla entre Germani y Sebreli la ganó Sebreli.