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LA GACETA Literaria

Academia versus público

Sebreli, Jauretche y el ensayo sesentista.

Hace 12 Hs

ENSAYO
EL ENSAYISMO SOCIOLÓGICO DE LOS AÑOS SESENTA
CARLOS CÁMPORA
(Biblos - Buenos Aires)

El libro reciente de Carlos Cámpora, El ensayismo sociológico de los años sesenta, muestra la densidad de las polémicas sesentistas y es una fuerte invitación a reflexionar. En cuanto a la disputa entre lo académico y lo ensayístico, el autor se planta de manera muy higiénica, evitando una toma de posición. En una ocasión, Beatriz Sarlo sustituyó el segundo término de la dicotomía, no sin cierto sesgo. Es academia versus público, dictaminó: cualquier persona laboriosa puede hacer una carrera académica; vender muchos libros está reservado a unos pocos. Y Sebreli fue best seller en una época en que las editoriales no estaban centradas en la producción de best sellers. Por eso mismo Sarlo concluyó que la batalla entre Germani y Sebreli la ganó Sebreli.

Sebreli y Jauretche se vieron varias veces entre 1970 y 1974. En las primeras visitas de Sebreli al departamento de Jauretche solo le era dado ver un pequeño recibidor lleno de íconos nacionalistas; por eso mismo, cuando, después de unos meses, tuvo acceso al resto de la vivienda se asombró al ver la suntuosa pinacoteca. Sebreli siempre juzgó este pasaje como una alegoría: un nacionalismo aparente y un aristocratismo secreto. En cambio, cuando Jauretche iba al departamento de Sebreli, que tenía unos sillones muy bajos y modestos, se sentaba y luego no podía incorporarse con su corpachón de hombre ya ajado.

El biógrafo y la secretaria de Jauretche, Ernesto Goldar y Gladys Croxatto, fueron un nexo inevitable. Una carta que Sebreli le envía a ellos después de la publicación de Tercer mundo mito burgués, el 26 de junio de 1975, es reveladora: “El viejo Jauretche era un gran personaje argentino, humanamente muy rescatable, pero sus ideas eran radicalmente equivocadas y objetivamente reaccionarias, como creo haberlo mostrado en mi libro, y hay por lo tanto que tener una posición crítica al respecto. La obra de Jauretche está en la línea de una gran tradición argentina, la de la crónica social y la crítica de costumbres basada en la tradición oral más que en datos objetivos”.

Cámpora trata en su libro de ser imparcial en la comparación entre los dos autores. Por mi parte, creo que Sebreli es el gran ensayista argentino del siglo XX; Jauretche, en cambio, un político pintoresco que se deslizó en el campo de literatura. El éxito paritario de dos libros no es suficiente para equipararlos. Si bien ambos rechazaron la sociología cuantitativa de Germani lo hicieron de un modo muy distinto: donde Sebreli buscó reemplazarla por la comprobación visual de viviendas en distintos barrios, Jauretche recurrió a la filosofía de café; donde Sebreli se nutrió del testimonio de Bernardo Kordon, Jauretche entró en una prescindible beligerancia con Beatriz Guido; donde Sebreli buscó el cambio revolucionario, Jauretche predicó una alianza de clases. Algo más que detalles.

© LA GACETA

Marcelo Gioffré

Perfil
Carlos Cámpora es profesor y licenciado en Letras (Facultad de Filosofía y Letras, UBA), magíster en Sociología de la Cultura (Instituto de Altos Estudios Sociales, Unsam) y doctor en Ciencias Sociales (Facultad de Ciencias Sociales, UBA). Colaborados en distintos medios, es autor de El incansable polemista. La trayectoria intelectual de Juan José Sebreli (2024).

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