La vivencia de un duelo bajo el cielo tucumano

Desde el punto de vista literario este libro de Gerardo Pisarello podría remitirnos al Diario de un duelo, de Roland Barthes, o tal vez, el relato emocionalmente impactante de El jardinero y la muerte, de Gueorgui Gospodinov, donde el proceso de morir de un padre es un duelo anticipado y una profunda reflexión sobre la complejidad, las tensiones y el amor de los lazos paterno-filiales. Pero no es este el caso. Porque Gerardo Pisarello nos guía en una peregrinación por los paisajes de Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán, rememorando hitos de su vida y de su memoria familiar, trayéndonos a la vida personas y fragmentos de una historia colectiva dolorosa y omnipresente en el devenir de la historia argentina y tucumana, cuyas huellas están en nuestro día a día, y porque muchos de los personajes que Pisarello menciona caminan, toman café y debaten cotidianamente en las calles céntricas de nuestro San Miguel de Tucumán. Sus vivencias de niño, como el hijo de una víctima de la dictadura en el Tucumán de los 70-80, son pinceladas de esa época oscura y contradictoria de la vida provincial, cuyos pliegues aún no han sido explorados con seriedad. También en su lectura se percibe un sentimiento de decepción ante el clima conservador y asfixiante de la sociedad tucumana que actúa como disparador de una fuga hacia otros horizontes, replicando un patrón literario que aparece en las páginas de escritores comarcanos como Juan José Hernández con su fulgurante La Ciudad de los Sueños o en los textos de Elvira Orphée que transpiran el tedio y el aburrimiento volcados en su novela Aire tan dulce. Quizás Gerardo Pisarello no está en la misma sintonía que estos escritores tucumanos, pero su melodía nos remite a la misma clase de música: la represión moral, la violencia política y cotidiana, la exclusión del “audaz” y del “diferente” de la vida tucumana, son causas para la huida hacia en tierras lejanas, para luego mirar desde la lejanía al terruño con nostalgia y desazón, sin renunciar a esa “tucumanidad” que se integra a las identidades individuales.