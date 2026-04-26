Tomás Abraham: “Tenemos un mundo gobernado por psicópatas”

Ese “otro más” es el tema que lo inquieta ahora: el conflicto bélico en Medio Oriente: “Todavía no sé si escribiré sobre eso, pero siento que es un tema que me produjo una fisura. Lo que pasa, cambió la historia. Vengo de una familia judía que vivió bajo el nazismo, el nazismo rumano, y a una buena parte de mi familia la mataron. Mis viejos eran muy jóvenes, por esos azares de la vida pudimos venir a la Argentina. Para mí la justificación del nacimiento del Estado de Israel era muy clara: los judíos no teníamos a dónde ir. En realidad sí porque algunos fueron a Estados Unidos, otros a Australia y otros vinieron a la Argentina. Pero no era sencillo. Nosotros, para entrar a Argentina en 1948, durante el gobierno de Perón, nos tuvimos que convertir de religión, si no, no entrábamos. En mi partida de nacimiento dice “evangélico luterano”. Después todo el quilombo hasta el día de hoy. Lo que pasó desde el 7 de octubre del 2023, cuando Hamas hizo la matanza pública de mil y pico de israelíes y judíos, llevó a la reacción de Israel de matar a más de 70.000 palestinos y arrasar con ciudades. Ver lo que están haciendo en Cisjordania, que es una ocupación criminal en la que matan a los palestinos para que dejen sus tierras… Lo que está pasando ahora, con un millón de libaneses desplazados de sus hogares… Con Israel gobernado por Netanyahu, que se parece a Hitler, con el apoyo de la mayoría de la gente, con un gabinete con fundamentalistas que aspiran al gran Israel, digo ‘a mí me cambió todo’. Es decir, para un judío de la diáspora, como yo, que sabía que había un lugar en el mundo en donde los judíos dejábamos de ser judíos para ser personas, lo que pasa ahora me cambió todo”.