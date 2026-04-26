Adiós a la India

Y entonces vamos con Inés y con Hans, nuestro amigo de Alemania, a la reunión más alucinante que esta patria nos ofrece: la casa de “Aum Amma”, una mujer en éxtasis desde hace décadas, en cuya frente, los que tienen suerte -o acaso, lo merecen- pueden ver un OM dibujado, brillante. Esperamos en la galería, con muchos otros (las mismas caras de tantos peregrinajes), sin zapatos por supuesto, y en silencio, hasta que la puerta se abre. El espacio es chico, el primero en ubicarse es un viejo devoto, que entonará bhajans maravillosos, acompañado con un armonio. Sólo hay un par de sillas -me ceden una- y la pequeña habitación no tarda en llenarse. Miramos hacia un asiento modestamente solemne (lo han envuelto con una túnica blanca) y entonces la traen. Un swami la ayuda a caminar, casi como si ella no supiera, y a sentarse. Sonríe, sus pupilas hacia arriba (como los que convulsionan), sus manos rígidas en posición de “mudras”. La ceremonia es absolutamente devocional, muy india: Paramatma Aum Amma es coronada y cubierta de flores y más flores, hasta que se arma una montaña, la envuelven con collares, también hechos de flores. Y nos invitan a inclinarnos a sus pies y a ofrecerle… más flores. Ella parece despertar apenas con el tacto, moviendo de a poco las manos, al ritmo de la música, palpando esa lluvia de colores y aromas que le caen encima. Muchos lloran.