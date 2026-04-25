Un barrilete sin cola en la Rosada: baja la confianza, pero la culpa es del periodismo

Ni que decir el mal que le genera al Gobierno la situación de Manuel Adorni. Hace un mes y medio que el tema está en el candelero y las decisiones de fondo se siguen postergando, tapadas por algo que debería haberse resuelto mucho antes, quizás con la decisión del funcionario de apartarse para no complicar más aún la marcha del Gobierno. Puede ser que no lo hayan dejado y allí está el centro del problema: los hermanos temen que cualquier salida le abra la puerta a un ataque directo contra ellos y así, lo que debería haber sido un recambio de piezas casi natural para darle aire al ambiente, se ha convertido en símbolo del desgaste.