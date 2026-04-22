Osvaldo Jaldo inauguró nuevas tecnologías en la textil Santista Argentina en Famaillá

En el marco de la crisis que atraviesa el sector textil a nivel nacional, el gobernador destacó la decisión de los accionistas de continuar invirtiendo en la provincia para mejorar la competitividad y la sostenibilidad ambiental. "Queríamos acompañar este gran esfuerzo que está haciendo la empresa Santista. Estamos en un país que está en profundo cambio y a todos los cambios les tenemos que dar tiempo, pero sabemos que en el mientras tanto hay actividades que no la están pasando bien", señaló Jaldo.