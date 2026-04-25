Nike anunció que despedirá a 14.000 trabajadores dentro de su "plan de reestructuración"

Resumen para apurados
- Nike anunció el despido de 1.400 empleados, un 2% de su plantilla global, para reducir costos ante la baja demanda y la fuerte competencia en mercados clave como el de China.
- La medida es parte de un plan de reestructuración liderado por Elliott Hill que busca automatizar procesos. La empresa ya redujo personal en enero y sus acciones cayeron un 30% este año.
- Con un cargo de 300 millones de dólares por estos ajustes, Nike apuesta a la optimización tecnológica y logística para intentar recuperar su valor bursátil y competitividad global.
En un esfuerzo global por simplificar y automatizar procesos, la empresa líder en el mercado de ropa, calzado y equipamiento deportivo, Nike, despedirá a unos 1400 trabajadores, cifras que se suman a las anteriores desvinculaciones de la compañía. Los números demuestran una reducción del 2% como parte de un plan de reestructuración.
Nike reducirá su plantilla de operarios en diferentes partes del mundo. En una nota dirigida a sus empleados, el director de operaciones, Ventakesh Alagirisamy, clarifica que el proyecto ya está en ejecución y que esta reducción “no supone una nueva dirección. Es la siguiente fase del trabajo que ya está en marcha”, anunció.
Desafíos financieros para Nike y competencia en el mercado
De acuerdo con el informe de The Wall Street Journal, la empresa tuvo dificultades debido a la creciente competencia y a la menor demanda de sus productos. Aunque se registraron algunas luces como fue la mejora de las relaciones con los minoristas en Estados Unidos, otras partes del mundo completan los números rojos de la empresa, especialmente China.
A principios de este mes, las acciones de Nike retrocedieron a su nivel más bajo en más de una década. Los ejecutivos ya habían pronosticado ingresos bajos para este año, aunque no de la manera abrupta en la que ocurrieron. Estos advertían que las ventas en el país asiático podrían caer hasta un 20% en el trimestre que finaliza el 31 de mayo. Desde principios de año, los títulos bursátiles ya descendieron un 30%.
Optimización tecnológica y futuro de la cadena de suministro
En este contexto, Nike anunció que reestructurará su equipo tecnológico y optimizará los procesos en su planta de fabricación de Beaverton, que utiliza su tecnología Air patentada. Los despidos se producen mientras la empresa implementa el plan de reestructuración presentado por el director ejecutivo de Nike, Elliott Hill. El gigante de las zapatillas deportivas trasladará parte de sus recursos para la fabricación de “Converse” a las fábricas asociadas y reorganizará el funcionamiento de su cadena de suministro de materiales.
Los empleados son el principal foco en la reducción de costes. Ya en enero la compañía despidió a unos 800 colaboradores, en su mayoría dependientes de centros de distribución en Estados Unidos debido a la automatización de sus operaciones. En marzo la empresa anunció que preveía registrar un cargo de 300 millones de dólares relacionado con las medidas de minimización de gastos. Nike, con sede en Beaverton, Oregón, contaba con unos 77.800 empleados en mayo del año pasado.