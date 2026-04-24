De ícono mundial a reclamar una pensión: la nueva vida de Ilona Staller, la inolvidable “Cicciolina”

Nacida el 26 de noviembre de 1951 en Budapest, creció en una familia atravesada por la ausencia de su padre y la influencia política de su padrastro, quien fue ministro del Interior. En su juventud trabajó como camarera en el hotel Intercontinental de la capital húngara, en plena etapa comunista, donde, según relató años después, fue reclutada por el servicio secreto para actuar como espía bajo el alias “Ladybug”. La experiencia fue breve: el temor por su seguridad la llevó a abandonar esa actividad, repasa un informe del diario La Nación.