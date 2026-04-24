De ícono mundial a reclamar una pensión: la nueva vida de Ilona Staller, la inolvidable “Cicciolina”
Fue símbolo de seducción en los 80 y 90, diputada en Italia y figura recurrente en la Argentina. Hoy, alejada de los grandes escenarios, enfrenta dificultades económicas y revive su historia entre polémicas y recuerdos.
Resumen para apurados
- Ilona Staller, la icónica "Cicciolina", reclama en 2025 una actualización de su pensión de exdiputada en Italia ante dificultades económicas tras décadas de fama internacional.
- De espía y estrella de cine adulto a diputada en 1987, Staller fue un fenómeno mundial. En Argentina popularizó el "ciccionear" y participó en programas de Susana Giménez y Tinelli.
- El caso expone el complejo retiro de los íconos populares y el contraste entre el lujo pasado y la realidad actual. Su lucha previsional marca el ocaso de una figura que rompió tabúes.
Dueña de una imagen que marcó época y de un nombre que en la Argentina se volvió sinónimo de seducción, Ilona Staller atraviesa hoy una realidad muy distinta a la que la consagró como una de las mujeres más deseadas del mundo.
Nacida el 26 de noviembre de 1951 en Budapest, creció en una familia atravesada por la ausencia de su padre y la influencia política de su padrastro, quien fue ministro del Interior. En su juventud trabajó como camarera en el hotel Intercontinental de la capital húngara, en plena etapa comunista, donde, según relató años después, fue reclutada por el servicio secreto para actuar como espía bajo el alias “Ladybug”. La experiencia fue breve: el temor por su seguridad la llevó a abandonar esa actividad, repasa un informe del diario La Nación.
Su destino cambió al casarse con Salvatore Mercuri, un comerciante italiano, lo que le permitió radicarse en Italia y obtener la ciudadanía. Allí comenzó la transformación que la llevaría a la fama. En 1973 conoció a Riccardo Schicchi, quien le dio un espacio en un programa radial nocturno con contenido provocador. Fue entonces cuando nació “Cicciolina”, un personaje que rápidamente captó la atención del público.
A mediados de los años 70 inició su carrera en el cine para adultos y consolidó una imagen que la convertiría en ícono internacional. Ya en los 80 dio un giro inesperado hacia la política: en 1986 se unió al Partido Radical y en 1987 fue elegida diputada en el Parlamento italiano, aunque no logró sostenerse en el cargo en elecciones posteriores.
Su vínculo con la Argentina fue intenso. Llegó por primera vez el 20 de agosto de 1990 al Aeropuerto de Ezeiza, donde protagonizó una escena que quedó en la memoria colectiva. Recorrió estudios de televisión, participó en el programa “Hola Susana” de Susana Giménez, visitó el hospital Pedro de Elizalde y realizó presentaciones en la noche porteña. Su impacto fue tal que popularizó el término “ciccionear”, utilizado para describir una actitud seductora.
Regresó al país en 1997 y en 2008, cuando participó en “Bailando por un Sueño”. También trascendió que fue invitada por Carlos Menem a la Casa Rosada, aunque finalmente no asistió.
En el plano personal, su vida estuvo atravesada por conflictos. Tras divorciarse de su primer esposo, en 1991 se casó con el artista estadounidense Jeff Koons. La relación duró apenas dos años y derivó en una disputa judicial por la custodia de su hijo, Ludwig Maximillian Koons. Staller se lo llevó a Italia sin autorización, lo que motivó una denuncia en su contra en Estados Unidos. Décadas después, la causa fue levantada y pudo regresar a ese país.
La relación con su hijo volvió a ser noticia en 2023, cuando el joven la amenazó con un arma taser en medio de una discusión. Fue detenido y luego liberado al considerarse que se trató de un episodio menor.
Lejos de los años de esplendor, Staller hoy reside en un departamento en Roma y mantiene un perfil activo en redes sociales, donde interactúa con más de 183 mil seguidores. Allí combina mensajes afectuosos, gestos de su histórica sensualidad y el uso de filtros que disimulan el paso del tiempo.
En 2025 reclamó una actualización de su pensión como exdiputada italiana, tras cambios en el esquema de pagos. Aunque su figura aún genera interés, su presente refleja una lucha por sostenerse económicamente y mantenerse vigente.
Entre recuerdos de una carrera que cruzó espectáculo, política y polémica, “Cicciolina” intenta conservar la impronta que la convirtió en un fenómeno global. Su historia, marcada por contrastes, muestra el reverso de la fama: incluso quienes supieron estar en la cima deben enfrentar el paso del tiempo y las exigencias de la vida cotidiana.