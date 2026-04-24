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Cuánto gana un gendarme, según su jerarquía, en mayo 2026

Para mayo de 2026, los sueldos de la Gendarmería Nacional Argentina se rigen por las últimas actualizaciones aplicadas en abril.

Cuánto gana un gendarme, según su jerarquía, en mayo 2026
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En mayo de 2026, la Gendarmería Nacional Argentina mantiene las escalas salariales de abril, con haberes básicos que oscilan entre los $711.920 y los $2.635.216 según jerarquía.
  • Los sueldos se rigen por la última actualización de abril ante la falta de nuevas resoluciones. El ingreso final aumenta por suplementos de antigüedad y tareas de prevención barrial.
  • Pese a los ajustes, persiste el reclamo por el costo de vida. En paralelo, hasta el 25 de abril sigue abierta la preinscripción para nuevos cadetes y profesionales del ciclo 2027.
Resumen generado con IA


Para mayo de 2026, los sueldos de la Gendarmería Nacional Argentina se rigen por las últimas actualizaciones aplicadas en abril, dado que hasta el momento no se han publicado nuevas resoluciones específicas para el mes de mayo.

Los haberes básicos varían según la jerarquía, desde los $2.635.216 para un Comandante General hasta los $711.920 para un Gendarme.

Cuánto gana un gendarme en mayo 2026

A continuación se detallan los haberes mensuales por jerarquía, basados en los valores vigentes desde abril de 2026:

Oficiales Superiores y Jefes

Comandante General: $2.635.216,04

Comandante Mayor: $2.398.955,30

Comandante Principal: $2.153.607,43

Comandante: $1.771.955,27

Segundo Comandante: $1.452.422,35

Oficiales Subalternos

Primer Alférez: $1.226.738,49

Alférez: $1.089.756,36

Subalférez: $990.687,61

Suboficiales

Suboficial Mayor: $1.433.055,00

Cabo Primero: $947.565,63

Cabo: $861.423,24

TropaGendarme: $783.112,06

Gendarme II: $711.920,04

Estos montos corresponden al haber básico. El salario final suele ser superior debido a suplementos por "prevención barrial", "título", "antigüedad" o "zona desfavorable"

Si bien en abril se confirmaron bonos y ajustes, el personal ha manifestado reclamos por mejoras salariales adicionales ante el costo de vida actual.

El plus por prevención barrial que cobran algunos gendarmes

Ciertos efectivos reciben un suplemento específico por tareas de prevención barrial. El monto varía según el rango y la función desempeñada.

Los adicionales más destacados que percibe el personal de seguridad son:

Comandante General: $1.099.756

Comandante: $707.647

Suboficial Mayor: $647.790

Sargento: $471.979

Gendarme: $358.473

Este suplemento se suma al haber básico. No todos los efectivos lo perciben, solo quienes cumplen tareas específicas en territorio urbano.

Qué requisitos se necesitan para entrar a Gendarmería

Quienes quieran incorporarse a la fuerza deben cumplir condiciones básicas de ingreso. Los requisitos incluyen ser argentino nativo o por opción, tener DNI vigente, y estar en el rango de edad entre 17 y 25 años.

También hay exigencias físicas y de presentación personal:

Cumplir con requisitos de estatura mínima

No tener tatuajes visibles en rostro, cuello o zonas que queden expuestas con el uniforme

Los aspirantes pasan por un proceso de selección que incluye pruebas físicas, psicológicas y médicas antes de ingresar a la formación.

El proceso de preinscripción para ingresar a la Gendarmería Nacional Argentina (como Cadete o Aspirante a Gendarme para el ciclo lectivo 2027 se encuentra activo hasta el 25 de abril de 2026.

Etapas

El ingreso se divide en varias fases que comienzan con una gestión online y continúan con evaluaciones presenciales:

Preinscripción online: Se realiza a través de la página oficial de Incorporaciones de Gendarmería.

Requisitos generales:

Ser argentino/a (nativo/a o por opción).

Poseer DNI actualizado.

Tener entre 17 y 25 años (al 31 de diciembre del año de presentación).

Título secundario completo o constancia de título en trámite.

No registrar antecedentes judiciales o penales.

Cumplir con las estaturas mínima y máxima exigidas según el escalafón.

Proceso de Selección: Incluye un curso de ingreso bajo modalidad virtual y, posteriormente, exámenes de admisión presenciales (médicos, físicos y psicológicos), entrevistas personales y visitas domiciliarias.Concursos para Profesionales.

También está vigente el Concurso para Incorporación de Profesionales 2026, destinado a personal con títulos universitarios o técnicos específicos que deseen ingresar con grado de oficial o suboficial, según la especialidad.

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