Hockey: Natación y Gimnasia venció a Jockey y comparte la cima con San Martín en el Apertura

En Marcos Paz, Tucumán Rugby “A” recibirá a Atlético en un duelo en el que el “verdinegro” buscará ratificar el buen momento que viene mostrando. Los Tarcos, que viene de vencer a Huirapuca en “La Perla del Sur”, será local ante Universitario. Las “serpientes” llegarán con la intención de volver a los puestos de arriba.