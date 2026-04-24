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Hockey: Natación y Gimnasia venció a Jockey y comparte la cima con San Martín en el Apertura

Las "blancas" ganaron el adelantado de la séptima fecha y se treparon a lo más alto. Este sábado desde las 16.45 se jugarán los cuatro partidos restantes de la jornada.

Hockey: Natación y Gimnasia venció a Jockey y comparte la cima con San Martín en el Apertura
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Natación y Gimnasia venció 2-1 a Jockey Club por la séptima fecha del Apertura femenino en Tucumán, alcanzando la cima de la tabla que ahora comparte con San Martín.
  • Rocío Campero y Sofía Melchiori marcaron para el equipo de Marcos Paz en este partido adelantado. La jornada se completará este sábado con otros cuatro enfrentamientos clave.
  • San Martín intentará recuperar el liderazgo en soledad ante Huirapuca. Con solo dos fechas por jugar, el torneo mantiene una definición abierta entre varios candidatos.
Resumen generado con IA

En el adelantado de la séptima fecha del Apertura “A” femenino de hockey, Natación y Gimnasia venció a Jockey Club 2 a 1 y se trepó a la cima de la tabla, donde ahora comparte el liderazgo con San Martín.

Las “blancas” aprovecharon su oportunidad y las “cañeras”, que también podían quedar en lo más alto, se quedaron con las manos vacías. Rocío Campero y Sofía Melchiori convirtieron para el conjunto de Marcos Paz, mientras que Sumehia Issa descontó para Jockey en el único tanto visitante del partido.

La fecha continuará este sábado desde las 16.45 con cuatro partidos que prometen seguir agitando la tabla.

En Marcos Paz, Tucumán Rugby “A” recibirá a Atlético en un duelo en el que el “verdinegro” buscará ratificar el buen momento que viene mostrando. Los Tarcos, que viene de vencer a Huirapuca en “La Perla del Sur”, será local ante Universitario. Las “serpientes” llegarán con la intención de volver a los puestos de arriba.

Lawn Tennis, que viene de superar a las “decanas” por 1 a 0 en la sexta fecha, recibirá a Tucumán Rugby “B” con la intención de seguir sumando y no perder terreno en la tabla.

Acción para las “Santas”

El partido más atractivo de la jornada se jugará en Cebil Redondo, donde San Martín recibirá a Huirapuca con la chance de quedarse en soledad en la cima.

Con todavía dos fechas por delante en un torneo de nueve, el campeonato está muy lejos de definirse y cualquier equipo puede meterse en la pelea.

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