Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir este fin de semana

Teatro: funciones para todas las edades

El musical “Matilda, la hija de los dioses”, de Verito Robledo, se verá a las 20 en la Sociedad Francesa (San Juan 751), con la participación de Martina Gabarain, Jaime Mamaní, Carolina Fascio y Paula de Martino en el elenco. La imaginación, el humor y la ternura conviven en “Mundo alegre”, la obra de Selva Cuenca que presentará el grupo de Teatro de Niños y Jóvenes del Ente Cultural de Tucumán, dirigido por Lilian Mirkin y con música original de Fernando Flores Blasco, a las 21 en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251). A la misma hora, en la sala Juan Tríbulo del teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy), habrá una premiación artística ficticia en la obra “Lo que mata es el ego”, escrita y dirigida por Emiliano Murga e interpretada por Emanuel Lobo, Sofía Savino, Paulina Salinas y Martín Roldán. “Archivo Ramona” volverá a escena a las 21.30 en la Sala Luis Franco de El Círculo de la Prensa (Mendoza 240), con las actuaciones de Fabricio Lorenzetti, José López Gramajo, Lucila Ale y Nicolás Rivas dirigidos por Raúl Reyes en una creación “donde el humor es la coartada para hablar de lo que duele” en torno a la despersonalización de quienes habitan las calles de la ciudad.