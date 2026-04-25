Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir este fin de semana

Resumen para apurados
- Tucumán ofrece hoy una variada agenda cultural con cine, teatro y peñas, destacando el documental de Lucrecia Martel y el debut solista de Matilde Blanco en el Bar Siglo XXI.
- La programación incluye aniversarios de peñas tradicionales, ciclos de cine alemán y teatro independiente que aborda desde el humor hasta la problemática social en toda la ciudad.
- Esta cartelera diversificada fortalece a la provincia como polo artístico regional, fomentando el consumo cultural local y el acceso gratuito a producciones de alta calidad.
Espacio Incaa: un filme argentino y otro alemán
En el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor (San Martín 251) habrá una doble jornada de cine. A las 20 se proyectará “Nuestra tierra”, documental de Lucrecia Martel sobre el crimen del referente de la comunidad indígena tucumana de Chuschagasta, Javier Chocobar, y el juicio a sus asesinos. Luego, a las 22 y en el mismo lugar se proyectará gratis “Cielo rojo” (foto), en la inauguración de un ciclo de películas alemanas del archivo cinematográfico del Goethe-Institut Buenos Aires. Dirigida por Christian Petzold, sigue a Leon y Felix, quienes van a pasar unos días en una casa de vacaciones junto al mar Báltico para terminar sendos proyectos creativos. Allí descubren que deben compartirla con una bella joven, Nadja, y su amante Devid, lo cual altera su viaje. Por aparte, en La Sodería (Juan Posse 1.141), con entrada a la gorra se verá a las 17 el filme “Lanka y el núcleo”, de Polo Cortés, con una intervención musical del dúo de Cecila Villafañe y Francisco Cruz.
Folclore: recorrido por las peñas
Noche de festejos en las peñas. La Casa de Yamil (España 153) celebrará 23 años hoy con una agenda especial y la presencia en vivo de Aire Mansero, Dúo Tafí, La Bancada y Melina Cabocota; mientras que en El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre), el Gaucho Gabriel cumplirá 48 años de trayectoria en los escenarios, junto a Los Mayhas, Rubén Núñez el Guaraní tucumano, Gabriel Sánchez, Franco Véliz, Luis Reinaldi y Homero Arriaza. La Escondida (Miguel Lillo 234) ofrece una noche de zambas y chacareras con los shows de Músicos de la Tierra, Chango Zafrero, Conty Ponce de León y El Zorzal. El Cardón (Las Heras 50) recibirá a Pedro Sisali.
Teatro: funciones para todas las edades
El musical “Matilda, la hija de los dioses”, de Verito Robledo, se verá a las 20 en la Sociedad Francesa (San Juan 751), con la participación de Martina Gabarain, Jaime Mamaní, Carolina Fascio y Paula de Martino en el elenco. La imaginación, el humor y la ternura conviven en “Mundo alegre”, la obra de Selva Cuenca que presentará el grupo de Teatro de Niños y Jóvenes del Ente Cultural de Tucumán, dirigido por Lilian Mirkin y con música original de Fernando Flores Blasco, a las 21 en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251). A la misma hora, en la sala Juan Tríbulo del teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy), habrá una premiación artística ficticia en la obra “Lo que mata es el ego”, escrita y dirigida por Emiliano Murga e interpretada por Emanuel Lobo, Sofía Savino, Paulina Salinas y Martín Roldán. “Archivo Ramona” volverá a escena a las 21.30 en la Sala Luis Franco de El Círculo de la Prensa (Mendoza 240), con las actuaciones de Fabricio Lorenzetti, José López Gramajo, Lucila Ale y Nicolás Rivas dirigidos por Raúl Reyes en una creación “donde el humor es la coartada para hablar de lo que duele” en torno a la despersonalización de quienes habitan las calles de la ciudad.
Flamenco: tablao en CiTá
Daniel Corres en baile, Allier Díaz Ferrer en guitarra y LIsandro Aramayo en cante protagonizarán un “Tablado flamenco” desde las 21 en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457).
Ritmos urbanos: Palacio de los Deportes
Un taller de hip hop move con Carlox Acevedo, un jam de freestyle dance con el Dj Escandar y un open mic de rap formarán parte del encuentro Esquinas 3.0. La propuesta tendrá lugar desde las 18 en El Palacio de los Deportes del parque 9 de Julio, con entrada libre y gratuita; se suspende en caso de lluvia.
Debut: Matilde Blanco en el bar Siglo XXI
El primer show en vivo como cantante solista de Matilde Blanco será esta noche, a las 21.30 en el Bar Siglo XXI (avenida Mitre y Santiago del Estero). La artista -quien viene actuando en elencos de obras musicales- ofrecerá un repertorio diverso que recorrerá distintos estilos musicales, en lo que promete será “un espectáculo dinámico, emotivo y lleno de matices”, como forma de presentar su identidad artística en el inicio de su camino musical. El show contará con la participación como invitada de Denise D’Mayo.
“Superficial”: nuevo disco de Luciano Cegada
Oskar Bar de Música (Virgen de la Merced 611) recibirá esta noche desde las 21 a Luciano Cegada para presentar su nuevo álbum “Superficial”, en formato banda. Como invitados estarán Maxi Molina y Cosas Que Pasan.
Yerba Buena: poesía y guitarra
Cumpitas (avenida Aconquija 1.900, Yerba Buena) será sede hoy desde las 20 de un encuentro literario a micrófono abierto. “Noche de poesía” tendrá además pintura en vivo a cargo de Luna Galarza y Ceciliaga y música de Bernapo13 y Nicanor Romero. Otra opción en la Ciudad Jardín estará desde las 21 en Nonino (avenida Aconquija 2.347), donde Fernando Jalil presentará su concierto de guitarra “De Tárrega a Podazza”, con distintos estilos musicales.
Cantautor: Flavio viera en La Fondita
Esta noche, desde las 21.30 y con entrada al sobre, el cantautor tucumano Flavio Viera estará en La Fondita (avenida Belgrano 2.430, altos), en la continuidad del ciclo ¿Qué te parece?, de conciertos íntimos. Viera se vincula a la canción de autor latinoamericana con sus composiciones que “plasman imágenes claras, de una visión poética profunda, sensible y comprometida, con un estilo que pasea entre géneros de raíz folclórica y diversos ritmos que se fusionan”.
Música: Impulsar, en La Gesta
El ciclo Impulsar llegará esta noche, desde las 21, a La Gesta Cultural (avenida Alem 747), con los shows en vivo de Niño Fuego, NenaGenix, La Llorona y su Jardín de Dragones y Dum Chica. En tanto, en Caprice Guarida Cultural (Chacabuco 437), desde las 22 Ironic presentará su tributo a Alanis Morissette en una noche para cantar, gritar y revivir los 90. En el Restó Boris (San Juan 1.131) la Dj Milu Díaz Paz animará una noche cachengue.
Concierto: actúa Nima Sarkechik
“De fuego y silencio” es el concierto de piano que Nima Sarkechik ofrecerá esta noche, desde las 21, en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601), con la Sonata K331 de Wolfgang Amadeus Mozart, los Estudios Op. 10 de Frédéric Chopin y improvisaciones sobre obras de compositores iraníes, en diálogo entre lo clásico y lo ancestral.
Tafí Viejo: cumbia en el bar Rompecabezas
La Banda del Río Salí llevará su fiesta de cumbia y música popular latinoamericana al bar Rompecabezas de Tafí Viejo (avenida Alem 799), desde las 21 y con entrada libre y gratuita. En caso de lluvia, el recital bailable se reprograma.