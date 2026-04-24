UTHGRA cerró nuevos aumentos para hotelería y gastronomía: cómo impactan en las escalas

La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), liderada por Luis Barrionuevo, alcanzó un nuevo acuerdo paritario con la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT) para el trimestre abril-junio de 2026. El entendimiento introduce aumentos en los salarios básicos y el pago de sumas no remunerativas, con el objetivo de sostener el poder adquisitivo de los trabajadores del sector.