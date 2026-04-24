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UTHGRA cerró nuevos aumentos para hotelería y gastronomía: cómo impactan en las escalas

El entendimiento introduce aumentos en los salarios básicos y el pago de sumas no remunerativas, con el objetivo de sostener el poder adquisitivo de los trabajadores del sector.

UTHGRA cerró nuevos aumentos para hotelería y gastronomía: cómo impactan en las escalas
Hace 52 Min

Resumen para apurados

  • UTHGRA y la cámara AHT acordaron en Argentina nuevas subas salariales para el trimestre abril-junio de 2026, con el fin de proteger el poder adquisitivo de los hoteleros.
  • El acuerdo combina actualizaciones al básico con sumas no remunerativas. Se integra a una serie de negociaciones previas del gremio para ajustar escalas según la categoría laboral.
  • Esta paritaria consolida la tendencia de ajustes periódicos y segmentados. Se espera que la medida brinde alivio inmediato sin comprometer el nivel de empleo en el sector.
Resumen generado con IA

La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), liderada por Luis Barrionuevo, alcanzó un nuevo acuerdo paritario con la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT) para el trimestre abril-junio de 2026. El entendimiento introduce aumentos en los salarios básicos y el pago de sumas no remunerativas, con el objetivo de sostener el poder adquisitivo de los trabajadores del sector.

Paritaria UTHGRA 2026: cómo será el aumento

El nuevo esquema salarial, correspondiente al Convenio Colectivo de Trabajo 362/03, combina dos herramientas principales:

Actualización progresiva de los básicos, que impacta directamente en adicionales como antigüedad y presentismo.

Sumas no remunerativas fijas durante abril y mayo, que se perciben sin descuentos ni aportes previsionales.

Desde el gremio señalaron que esta estructura busca generar un alivio inmediato en el ingreso de bolsillo, sin perder de vista la recomposición estructural del salario.

Impacto en las escalas salariales

El acuerdo muestra diferencias claras según la categoría laboral y el tipo de establecimiento hotelero.

En la Categoría 1 (cadetes, lavacopas y peones), el salario básico en hoteles de nivel 4 pasará de $996.633 en abril a $1.051.082 en junio.

En los niveles más altos, un Jefe de Brigada o Maitre Principal (Categoría 7) en establecimientos de nivel 6 cobrará $2.929.140 en abril, alcanzando los $3.089.077 al finalizar el trimestre.

En paralelo, las sumas no remunerativas también escalan según la jerarquía:

Desde $39.500 para las categorías iniciales.

Hasta $116.000 para puestos técnicos y de mayor responsabilidad.

Este esquema refuerza la progresividad del acuerdo, con mayor impacto en los cargos de mayor especialización, aunque manteniendo un piso de recomposición en toda la actividad.

Dónde consultar las nuevas escalas

UTHGRA informó que los trabajadores podrán acceder al detalle completo de las nuevas grillas salariales en cada seccional del país. Allí se podrá verificar cómo inciden los aumentos en conceptos clave como antigüedad, presentismo y adicionales específicos.

Otros acuerdos recientes de UTHGRA

El entendimiento con la AHT se suma a otros cierres paritarios recientes impulsados por el gremio:

En el convenio con FEHGRA (CCT 389/04), se acordaron sumas no remunerativas de entre $37.000 y $73.500 para el sector gastronómico.

Para el sector de comedores (CCT 401/05), junto a las cámaras CACYR y CAECSAL, se fijaron básicos que van desde $1.346.143 en categorías iniciales hasta más de $2.298.392 en puestos jerárquicos.

Qué significa este acuerdo para el sector

El nuevo tramo paritario confirma la estrategia de UTHGRA de combinar aumentos al básico con pagos extraordinarios para enfrentar la inflación. Si bien no implica una recomposición total del poder adquisitivo, sí representa un refuerzo en los ingresos en un contexto económico todavía desafiante.

En definitiva, el impacto será desigual según la categoría, pero consolida una tendencia: ajustes periódicos y segmentados para sostener la actividad hotelera y gastronómica sin frenar el empleo.

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