"El club ha tenido muy buenos torneos y malas finalizaciones": Yllana y el recuerdo de Rosario sobre San Martín

El técnico entiende de dónde viene esa presión. San Martín llegó a esa final con todo el impulso, era el momento esperado, y se fue con las manos vacías. Ese golpe dejó una marca que todavía se siente. "El club ha tenido muy buenos torneos y malas finalizaciones. Creo que todavía no lo asimilaron del todo, y se entiende", reconoció Yllana. Pero al mismo tiempo, cree que esa marca no puede convertirse en una carga que paralice al equipo cuando más se lo necesita suelto y convencido.