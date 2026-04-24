"No nos enamoramos de los esquemas": cómo piensa el fútbol el técnico de San Martín

El rival importa, pero no es lo central. "Tengo en cuenta al rival, sí, pero no es lo principal. Intentamos protagonizar, pensamos primero en nosotros", afirmó. Esa filosofía se traduce en un equipo que busca imponer condiciones, que intenta ser el dueño de la pelota y que no se para a esperar qué hace el otro. Los números del torneo, dice Yllana, lo confirman.