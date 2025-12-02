Luis Ventura explotó contra Jorge Rial y lanzó una fuerte advertencia: "Si yo hablo, él va preso"

Uno de los momentos más comentados de la noche fue la falta de Rial a la ceremonia, que fue transmitida en vivo por C5N. Al respecto, Ventura disparó contra el conductor de Intrusos: “Fui a tu casa, firmé contrato delante de todos, me hicieron las mejores fotos, me invitaron a leer las nominaciones en tu casa aunque vos hayas renunciado a la radio. Hice la gran fiesta en la que tu canal puso la que no tenía y más para 800 espectadores y vos la pasaste amagando 10 días que ibas a venir, hiciste la de siempre: te borraste”.