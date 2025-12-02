Luis Ventura explotó contra Jorge Rial y lanzó una fuerte advertencia: "Si yo hablo, él va preso"

La última entrega de los Martín Fierro de Cable dejó una ausencia tan resonante: Jorge Rial, quien había anticipado que estaría presente, finalmente no apareció en la ceremonia. Ese faltazo reactivó el conflicto entre el periodista y Luis Ventura, presidente de Aptra.
En un tono reflexivo, Rial compartió sus razones para no asistir a los premios: "Lo pensé mucho, mucho, mucho, y creo que yo, por lo menos yo, debo actuar con coherencia. Y coherencia, después de 30 años de quejarme no contra el premio sino contra Aptra, es que no me parecía correcto ir".
"El premio es espectacular y a mí me gustó ganarlo, pero lo que no me gusta es APTRA", expresó, puntualizando que su queja no iba dirigida al galardón, sino a la entidad que lo organiza.
La palabra de Luis Ventura tras los dichos de Jorge Rial
Tras este descargo, Ventura no tardó en responder a las declaraciones de Rial. En A la Tarde (América), comenzó con una frase desafiante: "Yo no me voy a enojar porque también dijo que al tipo que más miedo le tiene en este medio es a mí". Pero las palabras de Ventura no quedaron ahí, y rápidamente se desató un nuevo capítulo en la guerra mediática entre ambos.
Con tono provocador, Ventura recordó una vieja pelea con Rial: “Seguí pegándole al boludo este, que no lo soltás. Pasaron 11 años desde que me diste la patada esa, ¿te acordás?”. Se refería a su salida de Intrusos (América), donde, según Ventura, Rial lo despidió de manera abrupta. "¿Qué me dijiste? ‘Te voy a dar una licencia para cuidarte’. Era un despido en realidad", añadió, dejando en claro el malestar por esa decisión.
Además aprovechó la ocasión para lanzar una dura chicana: "Sigo vivo y vos no te bancás que me vaya bien", para luego añadir, picante: “¿No será que alguien te está soltando la mano?”. La guerra de palabras no cesó ahí. Ventura, visiblemente enojado, expresó con firmeza: “En las grandes finales siempre te borraste, pero yo siempre estuve. Por supuesto que te estoy esperando y que me voy a plantar en mi lugar, no me lo vas a sacar”.
Uno de los momentos más comentados de la noche fue la falta de Rial a la ceremonia, que fue transmitida en vivo por C5N. Al respecto, Ventura disparó contra el conductor de Intrusos: “Fui a tu casa, firmé contrato delante de todos, me hicieron las mejores fotos, me invitaron a leer las nominaciones en tu casa aunque vos hayas renunciado a la radio. Hice la gran fiesta en la que tu canal puso la que no tenía y más para 800 espectadores y vos la pasaste amagando 10 días que ibas a venir, hiciste la de siempre: te borraste”.
Para Ventura, la actitud de Rial no era una novedad. “En las grandes finales siempre te borraste pero yo siempre estuve", sentenció, destacando que, a diferencia de su ex colega.