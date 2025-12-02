Secciones
Luis Ventura explotó contra Jorge Rial y lanzó una fuerte advertencia: "Si yo hablo, él va preso"

La ausencia del periodista de C5N en los Martín Fierro de Cable reactivó la histórica tensión con el presidente de Aptra, quien respondió con frases explosivas.

Hace 35 Min

La última entrega de los Martín Fierro de Cable dejó una ausencia tan resonante: Jorge Rial, quien había anticipado que estaría presente, finalmente no apareció en la ceremonia. Ese faltazo reactivó el conflicto entre el periodista y Luis Ventura, presidente de Aptra.

En un tono reflexivo, Rial compartió sus razones para no asistir a los premios: "Lo pensé mucho, mucho, mucho, y creo que yo, por lo menos yo, debo actuar con coherencia. Y coherencia, después de 30 años de quejarme no contra el premio sino contra Aptra, es que no me parecía correcto ir". 

"El premio es espectacular y a mí me gustó ganarlo, pero lo que no me gusta es APTRA", expresó, puntualizando que su queja no iba dirigida al galardón, sino a la entidad que lo organiza.

La palabra de Luis Ventura tras los dichos de Jorge Rial 

Tras este descargo, Ventura no tardó en responder a las declaraciones de Rial. En A la Tarde (América), comenzó con una frase desafiante: "Yo no me voy a enojar porque también dijo que al tipo que más miedo le tiene en este medio es a mí". Pero las palabras de Ventura no quedaron ahí, y rápidamente se desató un nuevo capítulo en la guerra mediática entre ambos.

Con tono provocador, Ventura recordó una vieja pelea con Rial: “Seguí pegándole al boludo este, que no lo soltás. Pasaron 11 años desde que me diste la patada esa, ¿te acordás?”. Se refería a su salida de Intrusos (América), donde, según Ventura, Rial lo despidió de manera abrupta. "¿Qué me dijiste? ‘Te voy a dar una licencia para cuidarte’. Era un despido en realidad", añadió, dejando en claro el malestar por esa decisión.

Además aprovechó la ocasión para lanzar una dura chicana: "Sigo vivo y vos no te bancás que me vaya bien", para luego añadir, picante: “¿No será que alguien te está soltando la mano?”. La guerra de palabras no cesó ahí. Ventura, visiblemente enojado, expresó con firmeza: “En las grandes finales siempre te borraste, pero yo siempre estuve. Por supuesto que te estoy esperando y que me voy a plantar en mi lugar, no me lo vas a sacar”.

Uno de los momentos más comentados de la noche fue la falta de Rial a la ceremonia, que fue transmitida en vivo por C5N. Al respecto, Ventura disparó contra el conductor de Intrusos: “Fui a tu casa, firmé contrato delante de todos, me hicieron las mejores fotos, me invitaron a leer las nominaciones en tu casa aunque vos hayas renunciado a la radio. Hice la gran fiesta en la que tu canal puso la que no tenía y más para 800 espectadores y vos la pasaste amagando 10 días que ibas a venir, hiciste la de siempre: te borraste”.

Para Ventura, la actitud de Rial no era una novedad. “En las grandes finales siempre te borraste pero yo siempre estuve", sentenció, destacando que, a diferencia de su ex colega.

Luis Ventura Jorge Rial
