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"Si volvés a empezar de cero, perdés todo el camino recorrido": la mirada de Yllana sobre los procesos

El técnico de San Martín reflexionó sobre la inestabilidad que vive el fútbol argentino y por qué cree que interrumpir los procesos es el peor error que puede cometer un club.

Si volvés a empezar de cero, perdés todo el camino recorrido: la mirada de Yllana sobre los procesos Foto de Diego Araoz/LA GACETA.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Andrés Yllana, DT de San Martín, defendió ante LA GACETA la continuidad de los procesos en el fútbol argentino para evitar retrocesos constantes por la presión de resultados.
  • El entrenador analizó que los ciclos tienen altibajos y citó casos como Estudiantes de La Plata, donde la paciencia institucional permitió superar crisis y lograr campeonatos.
  • Su reflexión advierte que cambiar de técnico ante cada estancamiento borra lo avanzado, planteando la necesidad de temple dirigencial para alcanzar objetivos a largo plazo.
Resumen generado con IA

El fútbol argentino consume técnicos a una velocidad que Andrés Yllana conoce bien. En su mano a mano con LA GACETA, el entrenador de San Martín puso en palabras algo que muchos saben pero pocos dicen con tanta claridad: cambiar por cambiar casi nunca funciona.

"Estamos acostumbrados. Si ganás un fin de semana, el otro tenés que volver a ganar. Uno prepara los partidos para ganar siempre", reconoció, sin dramatismo. La presión es parte del trabajo y Yllana no se queja de ella. Lo que sí cuestiona es la lógica de cortar un proceso en el momento equivocado.

Para ilustrarlo, recurre a ejemplos concretos. "Lanús, Argentinos, Estudiantes son clubes que mantienen a sus entrenadores. En el caso de Estudiantes, cuántas veces estuvo en discusión el técnico y siempre se quedó... y terminó siendo campeón", señaló. La paciencia, bien entendida, tiene recompensa.

El argumento central de Yllana es que los procesos no siguen una línea recta. "Tienen su crecimiento, su bajada, su estancamiento. En ese estancamiento la clave es mejorar para volver a salir, no volver a empezar", explicó. Cuando un club interrumpe ese ciclo en el momento del estancamiento, pierde todo lo acumulado y vuelve a fojas cero.

El temple del que llega

"Si volvés a empezar, perdés todo el camino recorrido", sintetizó. Y esa frase tiene un destinatario implícito: todos los que rodean a San Martín y que ante el primer tropiezo piden un cambio. Yllana no lo dice como una defensa propia sino como una convicción futbolística. Los que llegan al objetivo, dice, son los que tienen el temple para atravesar las partes difíciles del camino sin salir corriendo.

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