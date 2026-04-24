"Si volvés a empezar de cero, perdés todo el camino recorrido": la mirada de Yllana sobre los procesos

El temple del que llega

"Si volvés a empezar, perdés todo el camino recorrido", sintetizó. Y esa frase tiene un destinatario implícito: todos los que rodean a San Martín y que ante el primer tropiezo piden un cambio. Yllana no lo dice como una defensa propia sino como una convicción futbolística. Los que llegan al objetivo, dice, son los que tienen el temple para atravesar las partes difíciles del camino sin salir corriendo.