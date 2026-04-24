"Depende de qué tan importante quiera ser él": el elogio del DT de San Martín a Alan Cisnero

El caso de Alan Cisnero es el más visible. Un chico de la casa que se ganó un lugar en el equipo y que genera ilusión en la hinchada. Pero Yllana pone el acento donde cree que corresponde. "Tiene todo para ser un jugador relevante, para que el club en algún momento pueda transferirlo. Pero depende de él, de cuánto se crea eso, manteniendo la humildad con la que trabaja y se entrena", afirmó.