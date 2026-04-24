"Depende de qué tan importante quiera ser él": el elogio del DT de San Martín a Alan Cisnero

Resumen para apurados
- Andrés Yllana, DT de San Martín, elogió el potencial de Alan Cisnero en Tucumán y destacó la importancia de la mentalidad para que los juveniles logren consolidarse en Primera.
- El técnico enfatizó que el talento técnico debe complementarse con desarrollo físico y competencia de alto nivel, citando la falta de roce en torneos de AFA como un déficit local.
- El club busca potenciar a sus juveniles para futuras transferencias. Yllana sostiene que competir en inferiores de AFA daría un salto de calidad institucional y profesional.
Uno de los temas que más entusiasma a Andrés Yllana en su paso por San Martín es el trabajo con los jugadores jóvenes del club. En su mano a mano con LA GACETA, el técnico fue claro sobre lo que ve y también sobre lo que falta para que ese talento se transforme en algo concreto y sostenido.
El caso de Alan Cisnero es el más visible. Un chico de la casa que se ganó un lugar en el equipo y que genera ilusión en la hinchada. Pero Yllana pone el acento donde cree que corresponde. "Tiene todo para ser un jugador relevante, para que el club en algún momento pueda transferirlo. Pero depende de él, de cuánto se crea eso, manteniendo la humildad con la que trabaja y se entrena", afirmó.
El técnico extiende ese mensaje a todos los juveniles del plantel. "A los chicos de las inferiores siempre les digo lo mismo: son buenos técnicamente. Lo que los diferencia es si quieren ser un jugador importante o ser uno más de los que pasaron por el plantel. La mentalidad marca esa diferencia", explicó. No es una crítica sino una invitación a dar un paso más.
Yllana también señala un déficit estructural que conoce bien porque es del interior del país. "Los tucumanos juegan muy bien, son buenos técnicamente. La distancia que tienen con la Primera de AFA es el físico y el nivel de competencia, que también te va formando psicológicamente para competir a alto nivel", analizó. El salto no es solo técnico: es mental y físico.
El sueño de competir en AFA
"Si el club pudiera competir en AFA con las inferiores, sería un salto de calidad impresionante para la institución y para los chicos", dijo Yllana. Mientras eso no ocurra, el técnico trabaja con lo que tiene: los sparrings con el plantel de Primera y la mirada permanente sobre las inferiores para detectar quién está listo para dar el salto.