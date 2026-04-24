"La crítica constructiva es bienvenida, pero hay una diferencia": el análisis del DT de San Martín sobre las quejas

"La crítica constructiva es bienvenida y te hace crecer", aclaró primero. Yllana no pide que lo traten con guantes ni que el entorno baje la vara. San Martín es un club grande que exige resultados y eso le parece bien. Lo que señala es otra cosa: la tendencia de algunos sectores a instalarse en la crisis incluso cuando el equipo está cuarto y peleando arriba en la tabla.