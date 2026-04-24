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Uno por uno: todos los bienes de Cristina Kirchner que la Justicia ordenó ejecutar tras el fallo de Casación

La medida apunta a cubrir un monto total de $684.990.350.139

La casa de Cristina Kirchner en El Calafate La casa de Cristina Kirchner en El Calafate
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia ordenó ejecutar bienes de Cristina Kirchner y otros condenados por $684.990 millones en la causa Vialidad para cubrir el decomiso por corrupción determinado por Casación.
  • La medida incluye hoteles como Los Sauces, tierras en El Calafate y firmas como Austral Construcciones. El patrimonio familiar creció de $7 millones en 2003 a $72 millones en 2015.
  • El fallo habilita remates y liquidación de activos para recuperar fondos públicos. Es un hito judicial al avanzar sobre bienes que habían sido cedidos a sus hijos en el año 2016.
Resumen generado con IA

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió avanzar con la ejecución de los bienes de Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos y otros condenados en la causa Vialidad. La medida apunta a cubrir un monto total de $684.990.350.139,86, tras la actualización del decomiso originalmente fijado por la Justicia.

El fallo, firmado por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, habilita el decomiso y eventual remate de propiedades, empresas y activos vinculados al patrimonio de la familia Kirchner y otros implicados.

Qué bienes serán ejecutados

La resolución judicial abarca un amplio conjunto de activos, tanto personales como societarios. Entre los principales bienes alcanzados se encuentran:

Hotel La Aldea del Chaltén Hotel La Aldea del Chaltén

Propiedades en El Calafate

Un inmueble ubicado sobre la Avenida 17 de Octubre al 800, en el Departamento Lago Argentino, con una superficie de 6.001,64 m², adquirido en 2007.

Terrenos de gran extensión adquiridos entre 2007 y 2008 en zonas cercanas a El Calafate.

Dos propiedades destacadas por su tamaño:

Una de 44.106 m²

Otra de 87.046 m²

En esta zona también se encuentra el complejo vinculado al Hotel Los Sauces, investigado en otras causas judiciales.

Inmuebles en Río Gallegos

Diez unidades funcionales ubicadas sobre la calle Mitre al 500, adquiridas en 2007 y luego cedidas a Máximo y Florencia Kirchner.

Una propiedad en 25 de Mayo al 200 (adquirida en 2010).

El complejo donde se construyó el Hotel Los Sauces, involucrado en otra causa judicial por corrupción El complejo donde se construyó el Hotel Los Sauces, involucrado en otra causa judicial por corrupción (AFP)

Un inmueble sobre la calle Presidente Néstor Kirchner al 400 (incorporado en 2006).

Hoteles y emprendimientos turísticos

El mencionado Hotel Los Sauces.

El Hotel La Aldea del Chaltén.

Otros desarrollos hoteleros construidos sobre terrenos adquiridos a bajo costo en Santa Cruz.

Casa que los Kirchner le vendieron a Báez en Río Gallegos en 2008 (Foto: Francisco Muñoz OPI Santa Cruz) Casa que los Kirchner le vendieron a Báez en Río Gallegos en 2008 (Foto: Francisco Muñoz OPI Santa Cruz)

Empresas involucradas

El decomiso también alcanza activos de compañías vinculadas a la causa:

Austral Construcciones

Kank y Costilla

Gotti Hnos.

Loscalzo y Del Curto

Otros implicados

En caso de que los bienes decomisados no alcancen para cubrir el monto fijado, la Justicia avanzará sobre activos de otros condenados, entre ellos:

José López

Nelson Periotti

Mauricio Collareda

Raúl Pavesi

Cómo evolucionó el patrimonio de los Kirchner

El crecimiento patrimonial de la familia fue sostenido durante más de una década:

2003: declararon unos $7 millones y 25 propiedades.

2007: superaron los $25,5 millones y alcanzaron 44 inmuebles.

2008: el patrimonio trepó a $47,3 millones.

2015: los activos rondaban los $72,2 millones.

Gran parte del crecimiento estuvo vinculado a inversiones inmobiliarias en Santa Cruz, especialmente en El Calafate, donde se adquirieron terrenos a valores considerados bajos y luego se desarrollaron emprendimientos turísticos.

Donación a sus hijos y contexto judicial

En 2016, Cristina Fernández de Kirchner realizó una donación en vida a sus hijos, cediendo el 50% de sus propiedades, dinero en efectivo y acciones de empresas familiares. La operación rondó los $74 millones.

Esta transferencia ocurrió en paralelo al avance de causas judiciales como:

Hotesur

Los Sauces

Dólar futuro

Obra pública (Vialidad)

Qué sigue en el proceso

Con el fallo firme, la Justicia podrá:

Ejecutar y rematar los bienes

Liquidar activos empresariales

Avanzar sobre otros patrimonios si el monto no se cubre

El objetivo final es recuperar los fondos determinados en la condena, en uno de los procesos judiciales más relevantes de la historia política reciente de Argentina.

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