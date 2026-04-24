Secciones
Política

Tensión electoral en la UNT: acusan a un postulante de atacar al decano de Educación Física

El hecho ocurrió dentro de la facultad y fue denunciado ante Asuntos Jurídicos. El docente es consejero directivo y compite por el decanato.

EN EL EDIFICIO. De acuerdo con el documento presentado, el episodio ocurrió el pasado 7 de abril, alrededor de las 10, en el sector de la fuente de la facultad. EN EL EDIFICIO. De acuerdo con el documento presentado, el episodio ocurrió el pasado 7 de abril, alrededor de las 10, en el sector de la fuente de la facultad. ARCHIVO LA GACETA / DIEGO ARÁOZ
Por Matias Argañaraz Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El decano Raúl Lischinsky denunció al candidato Sergio Wilde por agresión física y verbal el 7 de abril en la UNT, en medio de una creciente tensión por las elecciones de la facultad.
  • Testigos relatan que Wilde increpó y tomó del cuello a Lischinsky tras un cruce verbal. El acusado es consejero docente y busca suceder al actual decano en los próximos comicios.
  • El hecho profundiza la crisis política en la UNT y genera alerta por la violencia en el ámbito académico. Se aguarda la intervención de Asuntos Jurídicos para determinar sanciones.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio

El decano de la Facultad de Educación Física de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Raúl Eduardo Lischinsky, presentó una constancia ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos en la que denunció haber sido víctima de un episodio de violencia física y verbal dentro del edificio universitario. El hecho, según indicó, habría sido protagonizado por el profesor Sergio Ladislao Wilde, actual consejero directivo y candidato en una de las listas que competirán por el decanato.

De acuerdo con el documento presentado, el episodio ocurrió el pasado 7 de abril, alrededor de las 10, en el sector de la fuente de la facultad. “Fui víctima de un episodio de agresión tanto física como verbal por parte del Prof. Sergio Ladislao Wilde, docente Titular de una cátedra de esta casa de estudios”, señaló Lischinsky en la constancia.

En el mismo escrito, el decano detalló que la situación se inició tras un saludo entre ambos, que luego derivó en un intercambio verbal que fue escalando en intensidad. “La persona mencionada comenzó a decir frases que no corresponden y ofensivas hacia mi persona, elevando el tono de voz y generando una situación de tensión”, indicó.

Según la denuncia, el episodio incluyó un contacto físico: “Acto seguido, el profesor procedió a ejercer violencia física, tomándome con su mano derecha la parte posterior del cuello, lo que puso en riesgo mi integridad física”.

“Puede ser algo político”

Un testigo que presenció la escena, y que prefirió no dar a conocer su identidad por seguridad, relató a LA GACETA que el episodio comenzó en el ingreso a la facultad, muy cerca del bar. “Hubo un intercambio de palabras, pero luego el profesor comenzó a insultar al decano diciéndole ‘qué hijo de mil pu… que sos’. Le insistía que vayan a hablar en el bar y como el decano se negaba, lo agarró del brazo, lo tironeó y cuando el decano logró zafar, el profesor Sergio Wilde lo agarró de la nuca”, afirmó.

El testigo añadió que, aunque no había una gran cantidad de personas, algunos miembros de la comunidad universitaria presenciaron el hecho: “Esto fue cerca del Centro de Estudiantes. Fue una situación de desesperación para los que estuvimos presentes porque no sabíamos cómo iba a actuar el profesor y no queríamos que escale a mayor violencia”.

Consultado sobre el contexto, el mismo testigo consideró que el episodio podría estar atravesado por la coyuntura electoral. “Sabemos que Wilde es profesor titular y es consejero directivo por ese estamento. Como es época electoral, creemos que puede ser algo político. Hay muchos intereses personales en esto, pero son cosas que no deben pasar en la universidad”, sostuvo.

En Educación Física, las fórmulas de Sergio Wilde y Marcelo Mesías, y la de Fernando Erimbaue con María Hidalgo buscarán suceder a Raúl Eduardo Lischinsky, quien está al frente del decanato desde 2022. Otros testigos, en tanto, afirmaron que durante la discusión y el acto de violencia Wilde habría llamado a Lischinsky de “traidor”.

LA GACETA se comunicó con el decano Raúl Lischinsky, sin embargo, señaló que por ahora no hablará sobre el tema. Por otro lado, este medio intentó contactar a la apoderada de la fórmula Wilde-Mesías, pero no obtuvo respuesta para sumar su versión respecto a la denuncia.

Temas Universidad Nacional de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Proceso electoral: denuncian un “Plan sistemático de violación al estatuto de la UNT”

Proceso electoral: denuncian un “Plan sistemático de violación al estatuto de la UNT”

Lo más popular
Paro bancario de abril: cuándo será y qué servicios se verán afectados
1

Paro bancario de abril: cuándo será y qué servicios se verán afectados

Quedó habilitado el Juzgado Federal N° 3 de Tucumán
2

Quedó habilitado el Juzgado Federal N° 3 de Tucumán

¿Un castigo histórico? Estados Unidos analiza dejar de respaldar a Reino Unido en la disputa por Islas Malvinas
3

¿Un castigo histórico? Estados Unidos analiza dejar de respaldar a Reino Unido en la disputa por Islas Malvinas

Imputaron a un alumno por presuntas amenazas: qué se dice en los pasillos de la Facultad de Psicología
4

Imputaron a un alumno por presuntas amenazas: qué se dice en los pasillos de la Facultad de Psicología

“Un pan de Dios”: aseguran que el estudiante de Psicología imputado por amenazas “solo hizo una broma”
5

“Un pan de Dios”: aseguran que el estudiante de Psicología imputado por amenazas “solo hizo una broma”

Ranking notas premium
Pelli rechaza el juicio abreviado para Pichón Segura y pide una pena de prisión efectiva
1

Pelli rechaza el juicio abreviado para "Pichón" Segura y pide una pena de prisión efectiva

¿Por qué cayó la escrituración de inmuebles en Tucumán?
2

¿Por qué cayó la escrituración de inmuebles en Tucumán?

Legislatura: buscan quitar la “excesiva onerosidad” en operaciones inmobiliarias
3

Legislatura: buscan quitar la “excesiva onerosidad” en operaciones inmobiliarias

Molinuevo pintado de violeta, Pergolini sobre Roque Álvarez y la charla del Mellizo
4

Molinuevo "pintado" de violeta, Pergolini sobre Roque Álvarez y la charla del "Mellizo"

Estafas millonarias y un misterio: investigan si enterraron dinero en un country de Yerba Buena
5

Estafas millonarias y un misterio: investigan si enterraron dinero en un country de Yerba Buena

Más Noticias
El decano de Educación Física rechazó los reclamos estudiantiles y afirmó que la facultad “se arregla permanentemente”

El decano de Educación Física rechazó los reclamos estudiantiles y afirmó que la facultad “se arregla permanentemente”

Javier Milei, sobre las Malvinas: “Estamos haciendo todo lo humanamente posible para que vuelvan a manos argentinas”

Javier Milei, sobre las Malvinas: “Estamos haciendo todo lo humanamente posible para que vuelvan a manos argentinas”

La tajante respuesta del Reino Unido ante la amenaza de Donald Trump sobre las Islas Malvinas

La tajante respuesta del Reino Unido ante la amenaza de Donald Trump sobre las Islas Malvinas

Tensión transatlántica: Trump puso en duda el apoyo a Londres por las Malvinas y sacudió a la prensa británica

Tensión transatlántica: Trump puso en duda el apoyo a Londres por las Malvinas y sacudió a la prensa británica

¿Un castigo histórico? Estados Unidos analiza dejar de respaldar a Reino Unido en la disputa por Islas Malvinas

¿Un castigo histórico? Estados Unidos analiza dejar de respaldar a Reino Unido en la disputa por Islas Malvinas

Quién es Peter Thiel, el aliado de Javier Milei que desembarcó en la Argentina

Quién es Peter Thiel, el aliado de Javier Milei que desembarcó en la Argentina

Quedó habilitado el Juzgado Federal N° 3 de Tucumán

Quedó habilitado el Juzgado Federal N° 3 de Tucumán

Legislatura: con discrepancias, dan luz verde para la reforma tributaria en Tucumán

Legislatura: con discrepancias, dan luz verde para la reforma tributaria en Tucumán

Comentarios