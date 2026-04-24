Tensión electoral en la UNT: acusan a un postulante de atacar al decano de Educación Física

“Puede ser algo político”

Un testigo que presenció la escena, y que prefirió no dar a conocer su identidad por seguridad, relató a LA GACETA que el episodio comenzó en el ingreso a la facultad, muy cerca del bar. “Hubo un intercambio de palabras, pero luego el profesor comenzó a insultar al decano diciéndole ‘qué hijo de mil pu… que sos’. Le insistía que vayan a hablar en el bar y como el decano se negaba, lo agarró del brazo, lo tironeó y cuando el decano logró zafar, el profesor Sergio Wilde lo agarró de la nuca”, afirmó.