Tensión electoral en la UNT: acusan a un postulante de atacar al decano de Educación Física

Resumen para apurados
- El decano Raúl Lischinsky denunció al candidato Sergio Wilde por agresión física y verbal el 7 de abril en la UNT, en medio de una creciente tensión por las elecciones de la facultad.
- Testigos relatan que Wilde increpó y tomó del cuello a Lischinsky tras un cruce verbal. El acusado es consejero docente y busca suceder al actual decano en los próximos comicios.
- El hecho profundiza la crisis política en la UNT y genera alerta por la violencia en el ámbito académico. Se aguarda la intervención de Asuntos Jurídicos para determinar sanciones.
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El decano de la Facultad de Educación Física de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Raúl Eduardo Lischinsky, presentó una constancia ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos en la que denunció haber sido víctima de un episodio de violencia física y verbal dentro del edificio universitario. El hecho, según indicó, habría sido protagonizado por el profesor Sergio Ladislao Wilde, actual consejero directivo y candidato en una de las listas que competirán por el decanato.
De acuerdo con el documento presentado, el episodio ocurrió el pasado 7 de abril, alrededor de las 10, en el sector de la fuente de la facultad. “Fui víctima de un episodio de agresión tanto física como verbal por parte del Prof. Sergio Ladislao Wilde, docente Titular de una cátedra de esta casa de estudios”, señaló Lischinsky en la constancia.
En el mismo escrito, el decano detalló que la situación se inició tras un saludo entre ambos, que luego derivó en un intercambio verbal que fue escalando en intensidad. “La persona mencionada comenzó a decir frases que no corresponden y ofensivas hacia mi persona, elevando el tono de voz y generando una situación de tensión”, indicó.
Según la denuncia, el episodio incluyó un contacto físico: “Acto seguido, el profesor procedió a ejercer violencia física, tomándome con su mano derecha la parte posterior del cuello, lo que puso en riesgo mi integridad física”.
“Puede ser algo político”
Un testigo que presenció la escena, y que prefirió no dar a conocer su identidad por seguridad, relató a LA GACETA que el episodio comenzó en el ingreso a la facultad, muy cerca del bar. “Hubo un intercambio de palabras, pero luego el profesor comenzó a insultar al decano diciéndole ‘qué hijo de mil pu… que sos’. Le insistía que vayan a hablar en el bar y como el decano se negaba, lo agarró del brazo, lo tironeó y cuando el decano logró zafar, el profesor Sergio Wilde lo agarró de la nuca”, afirmó.
El testigo añadió que, aunque no había una gran cantidad de personas, algunos miembros de la comunidad universitaria presenciaron el hecho: “Esto fue cerca del Centro de Estudiantes. Fue una situación de desesperación para los que estuvimos presentes porque no sabíamos cómo iba a actuar el profesor y no queríamos que escale a mayor violencia”.
Consultado sobre el contexto, el mismo testigo consideró que el episodio podría estar atravesado por la coyuntura electoral. “Sabemos que Wilde es profesor titular y es consejero directivo por ese estamento. Como es época electoral, creemos que puede ser algo político. Hay muchos intereses personales en esto, pero son cosas que no deben pasar en la universidad”, sostuvo.
En Educación Física, las fórmulas de Sergio Wilde y Marcelo Mesías, y la de Fernando Erimbaue con María Hidalgo buscarán suceder a Raúl Eduardo Lischinsky, quien está al frente del decanato desde 2022. Otros testigos, en tanto, afirmaron que durante la discusión y el acto de violencia Wilde habría llamado a Lischinsky de “traidor”.
LA GACETA se comunicó con el decano Raúl Lischinsky, sin embargo, señaló que por ahora no hablará sobre el tema. Por otro lado, este medio intentó contactar a la apoderada de la fórmula Wilde-Mesías, pero no obtuvo respuesta para sumar su versión respecto a la denuncia.