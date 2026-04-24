Qué le pasa a la persona que solo habla de sí misma, según expertos en comportamiento

Qué hacer con las personas que hablan de sí mismas

La psicóloga Olaya Alcaraz, especialista en EMDR, señala que hay algunas actitudes que se pueden adoptar con este tipo de personas. Primero, es necesario asumir que una conversación es algo recíproco. Es decir, no se debe aceptar que un diálogo se convierta en un monólogo. Otro paso es no intentar resolver los problemas que plantean los demás. “Sus problemas son suyos y, aunque la resolución te parezca sencilla, no la están buscando”, indica la especialista.