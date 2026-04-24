Qué le pasa a la persona que solo habla de sí misma, según expertos en comportamiento

Resumen para apurados
- Psicólogos explican que las personas que solo hablan de sí mismas buscan validación y demuestran aires de superioridad, anulando el diálogo y la empatía en sus vínculos sociales.
- Este comportamiento transforma charlas en monólogos donde el sujeto magnifica sus logros. Expertos señalan que ocurre por una obsesión personal que ignora las necesidades del otro.
- Para mitigar el impacto, se sugiere establecer límites directos o distanciarse. La clave reside en recuperar la reciprocidad para evitar que la relación sea agotadora y tóxica.
“No quiero ser autorreferencial, pero…” suele ser la introducción de una historia que, claramente, será contada en primera persona. Es habitual, en todo grupo de personas, que un integrante se convierta, de repente, en parámetro de todas las anécdotas y hacedor de todas las andanzas. Los expertos en el comportamiento explican que este hábito puede esconder un rasgo característico de las personas.
Se trata de un hábito que en la socialización puede ser chocante y hasta generar roces. Poner énfasis en una sola persona y sobreponer una figura al resto del grupo puede socavar el diálogo. Esto hace que el resto de los interlocutores pierdan ese rol y se conviertan en meros espectadores: dejan de tener participación activa.
La psicología de las personas que se creen protagonistas
La psicóloga Sonia García explica que las personas que se ponen como el centro de la conversación “presentan aires de superioridad y de grandeza, asumiéndose mejores que los demás”. Estas son personas que “magnifican sus logros, si es que tienen alguno, esperando un trato especial por todo ello”. Así, este tipo de interlocutor genera expectativas en la reacción de los demás y también espera devoluciones positivas.
Quienes hablan mucho de sí mismos “se sienten merecedores de privilegios”, dice García. Esto reduce la preocupación o el interés que puedan desarrollar con sus pares. “Al estar tan pendientes de sí mismas y obsesionadas con su propia persona, las necesidades emocionales del resto le importan muy poco o nada”.
Qué hacer con las personas que hablan de sí mismas
La psicóloga Olaya Alcaraz, especialista en EMDR, señala que hay algunas actitudes que se pueden adoptar con este tipo de personas. Primero, es necesario asumir que una conversación es algo recíproco. Es decir, no se debe aceptar que un diálogo se convierta en un monólogo. Otro paso es no intentar resolver los problemas que plantean los demás. “Sus problemas son suyos y, aunque la resolución te parezca sencilla, no la están buscando”, indica la especialista.
Por otra parte, sostiene que quienes hablan de sí mismos no son conscientes de lo que hacen. “Ahora que me contaste eso, me gustaría contarte algo yo” o “De este tema ya hablamos, cambiemos de asunto”, son las alternativas que ofrece la psicóloga para tomar acción ante estas personas. Por último, aunque pueda sonar drástico, recomienda distanciarse de este tipo de personas en caso de que nada cambie.