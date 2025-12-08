Qué dicen los expertos en psicología sobre las personas que hablan solas

Gary Lupyan, profesor asociado de psicología en la Universidad de Wisconsin, señaló a la BBC que hablar en soledad no tiene nada de irracional. Diversos estudios respaldan esta afirmación, al demostrar que verbalizar en voz alta puede favorecer la memoria. En uno de los experimentos más reconocidos, los investigadores mostraron una serie de objetos en una pantalla, y las personas que los iban nombrando lograban encontrarlos antes que quienes permanecían en silencio.