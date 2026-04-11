Sector vitivinícola: la exportación de vino en marzo superó los 18 millones de litros

El repunte se da principalmente por los envíos de vino a granel, que se dispararon el 51,2% respecto de igual mes del año pasado. Los vinos fraccionados -de mayor valor agregado- también mostraron un desempeño positivo, con un aumento de un 13,1%. Los datos forman parte del informe de comercialización externa elaborado por el INV, organismo descentralizado que depende de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. El desempeño de marzo reforzó la tendencia favorable del inicio de año. Entre enero y marzo de 2026, las exportaciones totales de vino sumaron 47.465.400 litros; una suba de un 15,5% en comparación con igual período de 2025. El crecimiento evidencia una mejora sostenida en la inserción internacional del vino argentino, en un contexto de mayor competitividad y recuperación de la demanda externa.