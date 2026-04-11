Sector vitivinícola: la exportación de vino en marzo superó los 18 millones de litros

Las exportaciones de vino registraron en marzo un crecimiento interanual de un 22,8%, alcanzando un volumen total de 18.163.900 litros, según un informe del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). La cifra muestra que la industria vitivinícola argentina consolida su recuperación en los mercados internacionales.
El repunte se da principalmente por los envíos de vino a granel, que se dispararon el 51,2% respecto de igual mes del año pasado. Los vinos fraccionados -de mayor valor agregado- también mostraron un desempeño positivo, con un aumento de un 13,1%. Los datos forman parte del informe de comercialización externa elaborado por el INV, organismo descentralizado que depende de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. El desempeño de marzo reforzó la tendencia favorable del inicio de año. Entre enero y marzo de 2026, las exportaciones totales de vino sumaron 47.465.400 litros; una suba de un 15,5% en comparación con igual período de 2025. El crecimiento evidencia una mejora sostenida en la inserción internacional del vino argentino, en un contexto de mayor competitividad y recuperación de la demanda externa.
La suba también se vio en las exportaciones de mosto concentrado, que mostraron un salto aun más pronunciado, ya que en marzo crecieron el 59,2% interanual, con 8.999 toneladas. En el acumulado del primer trimestre, las ventas externas de mosto alcanzaron las 21.557 toneladas, con un incremento del 33,5% frente al mismo período del año anterior.