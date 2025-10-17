Sin viñedos ni bodega: la historia de los tucumanos que se animaron a cumplir el sueño de tener su propio vino

Un vino a tu medida

"Hace 10 años, cuando volví del sur del país, sentí la necesidad y la inquietud de hacer un vino con mi cuñado, que tiene la misma pasión que yo por este mundo. A través de un amigo de Amaicha del Valle llegamos al reconocido enólogo Francisco 'Paco' Puga, que hoy es un amigazo", recuerda Tanus Kikano y agrega que después de varias catas llegó el momento de tomar una decisión para llegar a un vino con mucha presencia, astringente y fuerte: "Elegimos que sea 75% de Cabernet Sauvignon y un 25% de Tannat. Todas uvas de Cafayate. Es un buen corte, difícil de tomar porque no es el gusto promedio de todas las personas".