¿Cuántos pasos diarios deberías dar si tenés más de 60 años, según la ciencia?

¿Cuál es el mínimo de pasos?

Clavero-Jimeno señala que el mínimo recomendable es de 7.000 pasos diarios, lo cual ya proporciona beneficios significativos y reduce el riesgo de muerte por causa cardiovascular. Llegar a los 8.000 pasos diarios reduce aún más el riesgo de muerte prematura, según un estudio de la UGR publicado en el Journal of the American College of Cardiology. Traducido a kilómetros, esto representa aproximadamente 6,4 kilómetros, considerando la longitud media de una zancada de 76 cm en hombres y 67 cm en mujeres.