"Que pague por lo que hizo": habló la joven brasileña insultada por el argentino que quedó detenido en Río de Janeiro

Resumen para apurados
- Samara Lima denunció al argentino José Luis Haile por insultos racistas en un supermercado de Copacabana el lunes. El hombre quedó detenido preventivamente en Río de Janeiro.
- La agresión ocurrió tras una demora en cajas. Un testigo cordobés intervino para denunciar al agresor. En Brasil, la ley vigente desde 2023 prohíbe la fianza por injuria racial.
- La justicia brasileña endurece su postura contra el racismo. Al ser residente, Haile enfrenta un proceso severo y sin fianza que marca un precedente legal para extranjeros en el país.
Samara Lima, la joven de 23 años brasileña que denunció a un argentino por agredirla con dichos racistas, rompió el silencio tras el hecho en Rio de Janeiro. El agresor, identificado como José Luis Haile, es oriundo de La Plata y residente en Brasil.
Haile, de 67 años, permanece detenido bajo prisión preventiva luego del violento episodio ocurrido el pasado lunes en la zona de Copacabana.
El inicio del conflicto en la caja
La secuencia se originó en el supermercado Mundial, ubicado en la calle Siqueira Campos, debido a una demora en la línea de cajas. Según el testimonio de la víctima, el retraso se debió a que una trabajadora de aplicaciones estaba retirando cuatro pedidos para delivery de forma simultánea.
Ante la espera, Haile comenzó a manifestar su descontento de manera agresiva contra el personal del establecimiento. "No paraba de hacerme ruidos de 'shhhhh', dando a entender que debía callarme", relató Lima sobre el comportamiento inicial del hombre, en diálogo con Globo.
Cuando la joven intentó explicar la situación y le pidió que no la callara, según relató, el acusado escaló la agresión verbal con insultos discriminatorios, entre ellos, "negra p...". "Me llamó 'mujer negra' y luego me insultó dos veces con la expresión 'negra puta'", denunció la trabajadora al medio local.
La intervención de un testigo cordobés
El hecho tomó trascendencia tras la intervención de Juan Esteban García, un albañil cordobés que reside en Río de Janeiro y presenció el ataque. García confrontó al hombre y buscó la asistencia de la Guardia Municipal para radicar la denuncia de inmediato,.
"El ambiente era pesado; este hombre estaba haciendo callar a la chica e insultando a las cajeras", describió el testigo cordobés. Según su relato, el nivel de violencia verbal fue tal que Samara rompió en llanto en medio del local comercial ante la mirada de otros clientes,.
García subrayó que el agresor era plenamente consciente de sus actos y que incluso le advirtió sobre la gravedad de sus dichos en suelo brasileño. "Le dije que era mejor que se quedara adentro porque afuera ya había gente esperándolo; es grave acá eso", señaló en referencia a las leyes locales.
Situación judicial y prisión preventiva
Tras ser trasladado a la 12ª Comisaría de Policía Civil, la Justicia de Río de Janeiro decidió convertir la detención de Haile en prisión preventiva sin posibilidad de fianza. La situación procesal del platense, apodado "El Puma", es crítica debido a las normativas vigentes en Brasil desde 2023:
Nueva legislación: desde enero de 2023, la injuria racial es equiparada al racismo en Brasil.
Imprescriptibilidad: el delito es considerado imprescriptible y no permite la excarcelación inmediata bajo fianza.
Residencia: a diferencia de casos de turistas, Haile reside en Brasil hace dos años, lo que agrava su situación por el presunto conocimiento de las leyes,.
El pedido de justicia de la joven
Samara Lima fue contundente respecto a sus expectativas sobre el proceso judicial iniciado contra el argentino de 67 años. "Espero que se tomen medidas y que pague por lo que hizo", expresó la joven, quien calificó al agresor como un "cobarde" por intentar susurrar los insultos inicialmente.
El caso ocurre poco después del de la abogada argentina Agostina Páez, quien meses atrás fue procesada por gestos racistas en un bar de la misma ciudad. Sin embargo, los especialistas indican que el rigor contra Haile podría ser mayor por su condición de residente fijo en el país vecino.